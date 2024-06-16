Huawei стала крупнейшим импортёром говядины в Китае? Узнали, откажется ли от производства смартфонов

Опубликовано: 16.06.2024 17:57 , Обновлено: 16.06.2024

В китайском Интернете прокатилась волна слухов о том, что находящийся под жёсткими санкциями китайский производитель электроники Huawei стал крупнейшим импортёром говядины в Китай. Такой неожиданный поворот стал возможным из-за проблем с финансами.

Все дело в том, что китайская компания не может получать платежи за поставки своего оборудования от аргентинских клиентов. И те предложили барьер китайского телекоммуникационного оборудования на говядину. На самом деле, неясно, стала ли Huawei самым крупным поставщиком мяса в Китае, но то, что она принимала говядину в качестве формы оплаты в прошлом и продолжает это делать, есть свидетельства.

Сама Huawei не публиковала ничего, что указывало бы на то, что она добилась такого необычного для производителя электроники успеха. Однако медиаконгломерат Phoenix TV опубликовал видеоролик, в котором сообщается, что Huawei стала крупнейшим импортером говядины в Китай.

По правде говоря, Huawei - это нечто большее, чем просто технологическая фирма. В 2019 году агентство Reuters отмечало, что в глобальной компании “по-прежнему присутствуют элементы семейной фирмы, а члены семьи (основателя Huawei) Рена играют ключевые роли в сети сторонних предприятий, многие из которых не имеют ничего общего с телекоммуникациями”.

Среди множества сторонних предприятий, обслуживающих в основном сотрудников Huawei и крупных корпоративных клиентов, есть Shanghai Mossel Trade Co. Это дочернее предприятие продает импортные продукты питания и вино собственной марки. На момент публикации отчета Reuters президентом Mossel был не кто иной, как Рен Пин, 44-летний сын Рен Чжэнфэя. Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу также числится сотрудником Mossel.

Очевидно, что бартер с говядиной стал еще более частым для Huawei после повышения процентной ставки в США в 2022 году. Поскольку иностранная валюта в менее крупных странах практически сошла на нет, компаниям в них стало невозможно получить доллары США или юани, необходимые для приобретения телекоммуникационного и другого электронного оборудования, в котором они нуждались. Ситуация усугубилась тем, что в декабре 2023 года Китай приостановил действие своего соглашения о валютных свопах с Аргентиной.

У аргентинских телекоммуникационных компаний много финансовых запасов, но они все в песо. Huawei могла бы принимать песо, но из-за инфляции ей пришлось бы немедленно потратить эти деньги. Huawei была вынуждена принимать какие-либо платежи от клиентов в этих странах или полностью отказаться от своего бизнеса. Возможно, говядина и не имеет длительного срока хранения, но, по-видимому, она все же более стабильна, чем аргентинское песо.

Таким образом, говяжий бизнес китайского телекоммуникационного гиганта никак не означает, что Huawei решила свернуть производство смартфонов и оборудования. Речь идёт лишь о сложностях с оплатой за поставки. И речь тут может идти не только о говядине.

Согласно недавним сообщениям, китайский сайт электронной коммерции Huawei Mall открыл “Продовольственный отдел”. Клиенты могут приобрести аргентинское вино и говядину, чилийский лосось и многое другое. Сообщается, что Huawei продает аргентинскую говядину оптом и в розницу, тем самым конвертируя единственную валюту, которую может предложить южноамериканская страна, в юани.