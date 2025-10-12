Google предложила отказаться от обычных клавиатур? Инженеры показали дисковую, как в старых телефонах

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Опубликовано: 12.10.2025 11:01 , Обновлено: 12.10.2025

Google Gboard Japan представила новую клавиатуру, которая, по мнению разработчиков, должна полностью изменить подход к набору текста. Её дизайн очень сильно напоминает дисковые телефоны, ушедшие в историю с развитием цифровых технологий.

Впрочем, инженеры признали, что устройство, своим видом напоминающее дисковые телефоны из 1970-х годов, поможет не в плане скорости, а скорее — удобства.

Большой трёхдисковый циферблат вмещает все буквы, пробелы и основные знаки препинания. Остальные ручки выполняют определённые функции:

нижняя левая ручка — клавиши Ctrl, Alt, Shift и Fn;

верхняя левая ручка — Escape и Tab;

правые ручки — стрелки направления, цифры, математические символы и сочетания клавиш.

В результате вы сможете делать всё то же, что и на обычной клавиатуре. Но надо смириться с тем, что набор текста займёт больше времени, однако может стать увлекательным занятием.

Google даже создала специальную подставку, которая позволяет отключать камеру во время видеоконференции.

Впрочем, не стоит беспокоиться — Gboard Dial не появится в продаже. Это концептуальный дизайн от Google Japan, инженеры которой ежегодно представляют необычные дизайны клавиатур. Среди предыдущих проектов — клавиатура в форме чайной чашки и 65-дюймовая модель с однорядным расположением клавиш.