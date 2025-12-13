Google показала новый браузер. Что будет с Chrome?

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Опубликовано: 13.12.2025 12:46 , Обновлено: 13.12.2025

Google Labs представила Disco, экспериментальный браузер на основе искусственного интеллекта, который, по заверениям разработчиков, может изменить пользовательский опыт.

Настоящим прорывом может стать функция GenTab, которая благодаря возможностям Gemini 3 превращает открытые вкладки в интерактивные приложения.

Проект предполагает использование моделей генеративного искусственного интеллекта в браузере. Disco, как и Chrome, основан на движке Chromium, поэтому пользователи Chrome почувствуют себя в нем как дома. Гигант из Маунтин-Вью хочет упростить управление открытыми вкладками во время сложных поисковых запросов.

GenTab анализирует открытые вкладки и историю переписки, создавая интерактивный инструмент, адаптированный для решения конкретной задачи. Google продемонстрировал возможности нового браузера на примере организации поездки в туристическом агентстве.

Google Disco также можно использовать для составления подходящей диеты и он может быть полезен при совершении покупок в интернете. Пользователи также смогут создавать инструменты без написания полоумного кода (вайб-кодинг) — достаточно описать цель на естественном языке или уточнить запрос в ходе разговора.

Впрочем, пока Google рассматривает новый браузер как эксперимент, призванный определить направления дальнейшего развития браузеров. Google Disco доступен пользователям macOS.