Google показала новый браузер. Что будет с Chrome?
Google Labs представила Disco, экспериментальный браузер на основе искусственного интеллекта, который, по заверениям разработчиков, может изменить пользовательский опыт.
Настоящим прорывом может стать функция GenTab, которая благодаря возможностям Gemini 3 превращает открытые вкладки в интерактивные приложения.
Проект предполагает использование моделей генеративного искусственного интеллекта в браузере. Disco, как и Chrome, основан на движке Chromium, поэтому пользователи Chrome почувствуют себя в нем как дома. Гигант из Маунтин-Вью хочет упростить управление открытыми вкладками во время сложных поисковых запросов.
GenTab анализирует открытые вкладки и историю переписки, создавая интерактивный инструмент, адаптированный для решения конкретной задачи. Google продемонстрировал возможности нового браузера на примере организации поездки в туристическом агентстве.
Google Disco также можно использовать для составления подходящей диеты и он может быть полезен при совершении покупок в интернете. Пользователи также смогут создавать инструменты без написания полоумного кода (вайб-кодинг) — достаточно описать цель на естественном языке или уточнить запрос в ходе разговора.
Впрочем, пока Google рассматривает новый браузер как эксперимент, призванный определить направления дальнейшего развития браузеров. Google Disco доступен пользователям macOS.