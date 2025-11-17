Google объявил глобальные улучшения для всех Android-смартфонов. Как это будет работать?

Опубликовано: 17.11.2025 13:49 , Обновлено: 17.11.2025

Компания Google объявила о настоящей войну приложениям-вампирам, которые незаметно в фоновом режиме сьездают зарядку батареи, даже когда телефонные не используется. Теперь им будут присваивать специальные красные метки.

С весны 2026 года в Google Play появятся предупреждения с недвусмысленным текстом: «Это приложение может разряжать аккумулятор сильнее из-за повышенной фоновой активности».

В Google уже разработали требования к приложениям, которые нельзя будет нарушать:

Приложение работает в фоне (когда экран выключен) больше 2 часов в сутки . И делает оно это без какой-то уважительной причины — например, не качает большую карту для навигатора и не синхронизирует гигабайты рабочих файлов.

Таким образом, если какой-то мессенджер или игра просто так работают в фоне, за это может прилететь красная метка от Google.

Тем не менее компания не собирается сразу банить все «прожорливые» приложения. Сначала их создателям будет приходить предупреждение. У всех есть время до 1 марта 2026 года, чтобы привести оптимизировать фоновую активность своих разработок.