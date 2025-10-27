Глава Xiaomi предупредил: бюджетные смартфоны скоро подорожают. Что говорят эксперты о будущем рынка?

📊 Анализ

Опубликовано: 27.10.2025 07:55 , Обновлено: 27.10.2025

Если вы планировали купить новый недорогой смартфон, возможно, стоит поторопиться. Подумайте о покупке к Новому году или Рождеству. Ведь может так статься, что цены значительно подскочат. Вот и глава одного из крупнейших производителей смартфонов, Xiaomi, Лу Вэйбин, официально заявил: цены продолжат расти, и виной всему — дорожающие комплектующие.

Виноват искусственный интеллект?

Парадокс в том, что бум искусственного интеллекта (ИИ), который дарит нам умных помощников и новые функции, бьёт по карману рядового покупателя. И дело не в заговоре искусственного интеллекта, а в возможностях технологий и производителей. Для работы мощных ИИ-серверов и дата-центров нужны особо быстрые чипы памяти. Производители переключились на их выпуск, оставив без внимания обычную память для смартфонов.

«Рост стоимости чипов памяти намного превосходит ожидания и может усилиться», — прямо заявил Лу Вэйбин в китайской соцсети Weibo в ответ на жалобы пользователей на то, что новые смартфоны компании подорожали.

В свою очередь, аналитическая компания TrendForce подтвердила: цены на популярный тип оперативной памяти LPDDR4X для смартфонов уже выросли более чем на 10% в последнем квартале.

Ожидается, что в среднем цены и на флеш-память (NAND), где хранятся все ваши данные и приложения, подорожают еще на 5–10% к концу 2025 года.

И это явление — не временный всплеск. Генеральный директор компании Phison, крупного разработчика компонентов для памяти, Пуа Кхейн-Сенг, предупредил, что настоящий дефицит флеш-памяти может начаться в 2026 году и растянуться на целое десятилетие. «Это намного больше, чем все, что мы видели, когда дефицит длился всего год или два», — отметил он.

Что ждет покупателя: дороже или хуже?

Производителям смартфонов придется как-то реагировать на рост затрат. Эксперты видят два основных сценария:

Цены поползут вверх . Особенно это коснется бюджетных и средних моделей. Как пояснил аналитик Парв Шарма из Counterpoint, у недорогих телефонов, которые и так продаются с минимальной наценкой, просто нет запаса, чтобы поглотить удар. «Со следующего года цены могут резко вырасти», — сказал Шарма. Смартфоны станут «хуже» . Бренды могут пойти на хитрость, чтобы сохранить ценник. «Они могут добиться этого, выбрав более дешевые альтернативы для других компонентов, таких как экраны или камеры с более скромными характеристиками», — объяснил Шарма. То есть внешне модель будет называться так же, но внутри могут оказаться менее качественные комплектующие.

А что с флагманами?

Со смартфонами высшего ценового сегмента всё проще. Их цена и так высока, и у брендов есть запас прибыли, чтобы компенсировать подорожание компонентов без резкого скачка цен для потребителя.

Это значит, что от роста цен пострадают в первую очередь как раз менее обеспеченные потребители. Эра стабильно низких цен на бюджетные смартфоны подходит к концу. Волна дорожающих компонентов, подогретая ажиотажным спросом со стороны сферы ИИ, вот-вот накроет витрины магазинов смартфонов. А производителям придется делать непростой выбор: либо поднять цены, либо пожертвовать качеством, а покупателям — решать, что для них важнее, и привыкать к более высоким ценникам.