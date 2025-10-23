Генпрокуратура предложила ввести в Беларуси специальные SIM-карты. Для кого?

Опубликовано: 23.10.2025 15:26 , Обновлено: 23.10.2025

Генеральная прокуратура предложила проработать в Беларуси вопрос введения новых специальных SIM-карт. Об этом заявил прокурор Генпрокуратуры Роман Сидоренко.

По его словам, такие SIM-карты выдавались бы детям и ограничивали бы доступ в интернете к определённым ресурсам. Также ведомство предложило разработать и специальные тарифы для детей.

По словам представителя Генпрокуратуры, он не видит другого способа эффективно обеспечить контроль «за пребыванием детей в интернете» и их кибербезопасность.

По задумке ведомства, SIM-карты указывали бы операторам, что пользователь — несовершеннолетний, и те бы ограничивали доступ к определённым ресурсам.

По словам Сидоренко, никаким другим способом достоверно определить, что телефоном пользуется ребенок, — нет. «Поскольку родители на свое имя, внося собственные паспортные данные, подключают SIM-карты и передают их в пользование сыновьям и дочерям», — пояснил он.

Представитель Генпрокуратуры не уточнил, будут ли такие SIM-карты обязательными для всех детей или родители смогут сами определяться, какой тариф и симку брать для ребенка.

А как в других странах?

Идея защиты детей в интернете с помощью специальных SIM-карт или тарифов не уникальна. Подобные практики уже существуют в разных формах по всему миру.

Например, в Великобритании и Германии многие операторы связи добровольно предлагают так называемые «детские тарифы». Они включают в себя не только фильтрацию контента, но и лимиты на расходы, а также возможность для родителей устанавливать временные ограничения на использование интернета.

В Южной Корее, известной строгим подходом к кибербезопасности, для доступа в интернет и регистрации в социальных сетях давно используется система привязки аккаунтов к номеру телефона и идентификационным данным, что косвенно помогает в возрастной верификации.