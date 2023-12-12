Федеральный суд США признал Google незаконным монополистом. Что теперь будет с Google Play Store?

Опубликовано: 12.12.2023 08:19 , Обновлено: 12.12.2023

Федеральное жюри присяжных вынесло решение в понедельник, 11 декабря, вечером, что Google и его магазин приложений Play Store является незаконной монополией. Таким образом, суд встал на сторону Epic Games, производителя популярной видеоигры Fortnite.

Вердикт в многолетней битве между технологическим гигантом и игровым производителем стал значительной победой критиков Google. Присяжные пришли к выводу, что практика Google в Google Play Store нарушает антимонопольное законодательство США, и поисковый гигант незаконно пользовался монополией в том, как он распространял приложения для Android и взимал за них плату.

Google Play Store является основным местом, где сотни миллионов людей по всему миру скачивают и устанавливают приложения, работающие на смартфонах, работающих на базе программного обеспечения Google Android.

Epic Games, производитель популярной видеоигры Fortnite, три года назад подала иск против Google, утверждая, что интернет-гигант злоупотребляет своими полномочиями, чтобы оградить свой Play Store от конкуренции, чтобы защитить золотую жилу, приносящую миллиарды долларов ежегодно. Точно так же, как Apple использует свой магазин приложений для iPhone, Google взимает комиссию в размере от 15% до 30% с цифровых транзакций, совершенных в приложениях.

В своем заявлении Google заявила, что оспорит эпохальный вердикт, который может привести к радикальным изменениям, которые скажутся на всех без исключения пользователях смартфонов и других устройств на базе Android.

“Android и Google Play предоставляют больше выбора и открытости, чем любая другая крупная мобильная платформа”, - заявил Уилсон Уайт, вице-президент Google по связям с правительством и публичной политике.

“Судебный процесс ясно показал, что мы жестко конкурируем с Apple и ее App Store, а также магазинами приложений для устройств Android и игровых консолей. Мы продолжим защищать бизнес-модель Android и сохраним глубокую приверженность нашим пользователям, партнерам и более широкой экосистеме Android”, - пообещал он.

После вынесения вердикта в понедельник процесс не закончится. В новом году начнется отдельный процесс по этому делу, во время которого уже судья будет решать, как компания Google должна будет изменить процесс сборов с разработчиков, или как упростит для устройств Android размещения сторонних магазинов приложений.

На данный момент исход громкого судебного разбирательства отличается от аналогичного дела, которое Epic вела против Apple из-за своего App Store. Потерпев в основном поражение по своим наиболее важным обвинениям в судах низшей инстанции, Epic обжаловала свое дело против Apple в Верховном суде США.

И Apple, и Google утверждают, что ограничения в их магазинах приложений помогают гарантировать, что программное обеспечение, доступное через их платформы, является безопасным (на самом деле в случае Android это не так).

Кроме того, Google утверждает, что операционная система Android, которую она разрабатывает и лицензирует, позволяет пользователям загружать приложения из любого стороннего источника, если они того пожелают, в то время как Apple ограничивает установку приложений только теми приложениями, которые доступны в ее фирменном App Store.