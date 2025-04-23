Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta на сотни миллионов евро. За что?

Опубликовано: 23.04.2025 15:55 , Обновлено: 23.04.2025

Европейская комиссия (ЕК) 23 апреля оштрафовала американские компании Apple и Meta в общей сложности на 700 млн евро (500 млн евро и 200 млн евро, соответственно). Компании признали виновными в нарушении закона о цифровых рынках и дали им 60 дней на выплату штрафов. В противном случае, компаниям грозят дополнительные пени.

Претензии к Apple, как следует из пояснений Еврокомиссии, возникли из-за действующих ограничений в App Store. Действующий закона о цифровых рынках прямо прописывает обязательство разработчиков бесплатно информировать клиентов об альтернативных предложениях, в том числе, на других площадках. Пользователи App Store, по мнению Еврокомиссии, такой возможности лишены, а компания Apple в ходе разбирательства не смогла доказать необходимость и соразмерность введённых на своей платформе ограничений для разработчиков.

К компании Meta у Еврокомиссии возникли вопросы к форме согласия пользователей на объединение их персональных данных между сервисами. В соответствии с законом, несогласные пользователи должны иметь доступ к менее персонализированной, но эквивалентной альтернативе. Установленная же компанией бинарная модель рекламы по форме “Согласие или оплата”, которая действует в Facebook и Instagram, согласно решению ЕК, не соответствует закону, поскольку не дает пользователям необходимого конкретного выбора и ограничивает пользователей в правах.

В ноябре 2024 года после многочисленных консультаций с ЕС Meta представила новую версию модели бесплатной персонализированной рекламы, предложив новую опцию, которая, как утверждается, использует меньше персональных данных для показа рекламы. Сообщается, что в настоящее время Еврокомиссия оценивает новую опцию и продолжает консультации с Meta, но штраф за предыдущую модель, противоречащую закону, всё же выписали. При определении суммы штрафа для Meta, как пояснили в ЕК, учитывали “серьезность и продолжительность несоблюдения закона”.