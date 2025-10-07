Это действие может оставить иностранцев в России без интернета дольше суток. Как не попасть в замкнутый круг?

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Опубликовано: 07.10.2025 12:57 , Обновлено: 07.10.2025

В России без всяких официальных заявлений и документов с 6 октября ввели для иностранцев так называемый "период охлаждения". Он означает, что всем прибывшим в страну иностранцам на 24 часа отключают интернет и СМС в телефонах. Голосую связь оставляют.

В августе в Минцифры РФ такие действия (тогда их только обсуждали объясняли защитой от регулярных и успешных атак БПЛА, которые атакуют российские заводы и НПЗ, используя передачу данных мобильных операторов.

Тем не менее, некоторые туристы и бизнесмены, запаниковав, могут “продлить” блокировку интернета на неограниченное количество времени. Вот как это может произойти (это лишь догадка на основании разъяснений белорусских операторов, так как власти РФ порядок ограничений официально не публиковали):

Абонент, попав в Россию и заметив отсутствие передачи данных, может попробовать вручную переключиться на другого местного оператора. Тогда новый российский провайдер сотовой связи заблокирует только что зарегистрированную иностранную симку. И отсчёт 24 часов пойдет заново. Абонент же увидев, что и тут интернета нет, может попытаться снова переключить оператора в настройках телефона. И все начнется по новой? Мы не знаем, но исключать такой вариант не стоит.

Также стоит помнить, что в разной местности ваш телефон может подключаться к другим местным операторам. А это значит, что блокировка интернета может начаться заново и будет длиться 24 часа. Ну и сами понимаете, если во время поездки по России ваш телефон может сменить несколько операторов. Все зависит от качества сети тех или иных мобильных провайдеров в России.

Как телефон работает в роуминге?

Помните, что когда ваш телефон находится в роуминге, он пытается зарегистрироваться в сети, которую ваш домашний оператор считает наиболее предпочтительной. Обычно между операторами существуют так называемые “роуминговые соглашения”.

При этом в SIM-карту вашего оператора (например, МТС, A1, Life:)) зашит список так называемых “предпочтительных” сетей для роуминга в каждой стране. Выбирать телефон будет именно среди них.

При этом сменить оператора смартфон попытается только в случае полной потери сигнала или крайне низкого его уровня.

Иногда, если сеть вашего текущего местного оператора роуминга перегружена, телефон может переключиться на менее загруженную сеть другого оператора, чтобы обеспечить лучшее качество услуг. Это более интеллектуальная функция, которая поддерживается не везде.

Однако важно понимать, что смартфон не выбирает операторов в роуминге “каждую минуту”. Телефон не будет постоянно “прыгать” между сетями, сравнивая у кого на 5% лучше сигнал. Это привело бы к огромному расходу батареи и нестабильной связи. Переключение происходит только при значительном изменении условий.

И в любом случае приоритет отдается соглашениям вашего белорусского оператора и местных российских, а не качеству. Так что в большинстве случаев телефон будет держаться за сеть с низким, но стабильным приоритетом, вместо того чтобы постоянно искать лучшую