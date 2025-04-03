Эта функция снижает время работы вашего ноутбука от батареи. Microsoft решила её убрать из Windows 10

Опубликовано: 03.04.2025 19:36 , Обновлено: 03.04.2025

Корпорация Microsoft нашла ещё один способ «оптимизировать» почти ушедшую на покой Windows 10, на этот раз — путём удаления отображения секунд во всплывающем окне календаря. Официальная причина — забота о производительности и времени автономной работы ноутбуков пользователей.

Как написало издание Windows Latest, изменение должно прийти в апрельском обновлении Windows 10 и, вероятно, станет постоянным в последующих апдейтах. Суть «улучшения» проста: если раньше, кликнув на время и дату, можно было увидеть часы с секундами, то теперь секунд там не будет.

Напомним, на самой панели задач секунды по умолчанию и так не отображались (их включение требовало правки реестра). То есть Microsoft решила лишить пользователей единственного встроенного и легкодоступного способа видеть секунды в системном интерфейсе.

Фото: windowslatest.com

Почему? Когда-то, при запуске Windows 11, корпорация объясняла отсутствие секунд на панели задач именно соображениями производительности, мол, постоянное обновление секунд «не позволяет процессору перейти в состояние низкого энергопотребления».

Что, в свою очередь, негативно сказывается на автономности. Эту связь между отображением секунд и повышенным расходом энергии действительно подтверждали и другие авторитетные IT-ресурсы, анализируя внутренние механизмы ОС.

Ирония ситуации в том, что:

В Windows 11, после многочисленных жалоб пользователей, которым секунды были нужны (например, для отладки скриптов или просто точного тайминга), Microsoft вернула эту функцию на панель задач.

В Windows 10, которой осталось жить до конца поддержки всего ничего (14 октября 2025 года), эту функцию из единственного места, где она отображалась без «танцев с бубном», решили убрать именно сейчас.

Пользователи, которым эта мелочь была удобна, остались недовольны очередным «странным» решением Microsoft.

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