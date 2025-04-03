Эта функция снижает время работы вашего ноутбука от батареи. Microsoft решила её убрать из Windows 10
Корпорация Microsoft нашла ещё один способ «оптимизировать» почти ушедшую на покой Windows 10, на этот раз — путём удаления отображения секунд во всплывающем окне календаря. Официальная причина — забота о производительности и времени автономной работы ноутбуков пользователей.
Как написало издание Windows Latest, изменение должно прийти в апрельском обновлении Windows 10 и, вероятно, станет постоянным в последующих апдейтах. Суть «улучшения» проста: если раньше, кликнув на время и дату, можно было увидеть часы с секундами, то теперь секунд там не будет.
Напомним, на самой панели задач секунды по умолчанию и так не отображались (их включение требовало правки реестра). То есть Microsoft решила лишить пользователей единственного встроенного и легкодоступного способа видеть секунды в системном интерфейсе.
Почему? Когда-то, при запуске Windows 11, корпорация объясняла отсутствие секунд на панели задач именно соображениями производительности, мол, постоянное обновление секунд «не позволяет процессору перейти в состояние низкого энергопотребления».
Что, в свою очередь, негативно сказывается на автономности. Эту связь между отображением секунд и повышенным расходом энергии действительно подтверждали и другие авторитетные IT-ресурсы, анализируя внутренние механизмы ОС.
Ирония ситуации в том, что:
- В Windows 11, после многочисленных жалоб пользователей, которым секунды были нужны (например, для отладки скриптов или просто точного тайминга), Microsoft вернула эту функцию на панель задач.
- В Windows 10, которой осталось жить до конца поддержки всего ничего (14 октября 2025 года), эту функцию из единственного места, где она отображалась без «танцев с бубном», решили убрать именно сейчас.
Пользователи, которым эта мелочь была удобна, остались недовольны очередным «странным» решением Microsoft.
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