ЕС взялся за главную фишку TikTok. Бесконечную прокрутку могут запретить и в Instagram

Опубликовано: 16.02.2026 19:58 , Обновлено: 16.02.2026

Европейская комиссия взялась за, как там говорят, проблему привыкания к социальным сетям. Консультации идут в рамках борьбы с TikTok и желания установить новые стандарты дизайна для самых популярных в мире приложений.

Брюссель уже потребовал от компании изменить ряд ключевых функций, включая отключение бесконечной прокрутки, установление строгих ограничений по времени использования экрана и изменение системы рекомендаций. Это требование последовало за заявлением Комиссии о том, что дизайн TikTok вызывает привыкание у пользователей, особенно у детей.

Тем не менее такую же бесконечную прокрутку используют и другие приложения, те же Threads и YouTube со своими Shorts. Так что запрет не сулит ничего хорошего и другим платформам, особенно Facebook и Instagram. Эти два гиганта социальных сетей также находятся под следствием ЕС из-за “вызывающего привыкание дизайна своих сервисов” .

А тем временем, как сообщило издание Politico, результаты расследования в отношении TikTok были опубликованы неделю назад.

TikTok пообещал, что будет оспаривать выводы Еврокомиссии. Если компания не сможет удовлетворить требования Комиссии, ей могут грозить штрафы в размере до 6% от годового глобального дохода.

Напомним, что закон ЕС о цифровых услугах требует от таких платформ, как TikTok, оценивать и снижать риски для своих пользователей. Однако эти риски в законе определены расплывчато, поэтому до сих пор было неясно, где именно европейский регулятор может провести черту.

Спустя два года после начала расследования в отношении TikTok Комиссия решила нанести удар по самой сути дизайна платформы, утверждая, что она представляет риск для психического здоровья пользователей, особенно детей. Другие опасения Комиссии в отношении TikTok были урегулированы мирным путем между двумя сторонами.

Напомним, что Facebook и Instagram находятся под следствием с мая 2024 года, в том числе из-за риска для детей. Как и в случае с TikTok, дизайн и алгоритмы этих платформ находятся под пристальным вниманием.

В США Meta заняла жесткую позицию, где ее обвиняют в умышленном создании вызывающей привыкание дизайна социальной сети, который вредит пользователям. TikTok и Snap урегулировали аналогичное дело до начала судебного разбирательства.