Dreame представила в Минске новое поколение флагманов и объявила старт продаж

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Опубликовано: 30.04.2026 12:03 , Обновлено: 30.04.2026

28 апреля в Минске состоялась презентация Dreamе. Мировой лидер по продажам роботов-пылесосов премиум-класса представил новое поколение флагманских устройств для ухода за домом и объявил старт продаж новинок в Беларуси.

В рамках мероприятия компания представила новое поколение флагманских устройств в ключевых категориях техники для уборки дома — роботы-пылесосы Dreame X60 Ultra Complete и X60 Master, моющий пылесос H16 Pro Steam и вертикальный пылесос Z40 TangleCut Flex+. Новинки представляют передовые решения в области навигации, автоматизации и интеллектуального управления, повышая уровень автономности и качества уборки. Кроме того, Dreame показала решения в новых категориях, включая роботов для мойки окон и роботизированные газонокосилки.

Роботы-пылесосы нового поколения X60 Ultra Complete и X60 Master

Центральной новинкой презентации стал робот-пылесос X60 Ultra Complete — флагманский робот-пылесос, в котором объединен комплекс передовых технологий для автономной уборки.

В основе устройства лежит система навигации с выдвижным лидаром AI OmniSight™ с распознаванием более 280 типов объектов, дополненная алгоритмами планирования маршрута в реальном времени, что позволяет роботу точно ориентироваться как в открытых пространствах, так и под низкой мебелью.

Система Vormax™ обеспечивает один из самых высоких показателей силы всасывания на рынке в 35 000 Па, а усовершенствованная система сухой уборки включает двойную щетку HyperStream™ 2.0, выдвижную камеру давления на щетке для более плотного прилегания к ковровому покрытию и интеллектуальные режимы, которые автоматически адаптируют сценарий работы в зависимости от типа поверхности и характера загрязнений.

Многофункциональная станция PowerDock™ автоматизирует обслуживание устройства, а в версии X60 Master реализована компактная встраиваемая станция с подключением к водопроводу и канализации, что позволяет свести участие пользователя в обслуживании к минимуму.

Влажная уборка с паром и водой высокой температуры против стойких загрязнений и микробов: H16 Pro Steam

Моющий пылесос H16 Pro Steam ориентирован на сценарии, где требуется более глубокое очищение. Модель сочетает подачу пара 200°C и горячей воды 90°C, решая задачу не только более глубокого очищения, но и задавая высокий уровень гигиены в доме.

Дополнительно система с роботизированными шторками усиливает механическое воздействие на поверхность, позволяя удалять стойкие загрязнения без повторной обработки. В сочетании с высокой мощностью всасывания это обеспечивает наиболее глубокое очищение поверхности за один проход, которое демонстрируют сегодня моющие пылесосы.

Универсальная уборка на каждый день: Z40 TangleCut Flex+

Вертикальный пылесос Z40 TangleCut Flex+ с пятью универсальными насадками разработан для регулярной уборки в условиях современного ритма жизни. Модель сочетает высокую силу всасывания с 194 лезвиями системы TangleCut™, которые срезают наматывающиеся на ролик волосы и шерсть, а также гибкой конструкцией с возможностью складывания и регулировки длины для удобной уборки под мебелью и в труднодоступных местах.

Дополнительно технология GapFree™ обеспечивает более плотную уборку вдоль стен и в углах, позволяя сократить количество пропущенных зон при ежедневной очистке.

Dreame выходит за пределы уборки дома: новые категории устройств

В рамках презентации Dreame представила устройства в новых для бренда категориях, расширяя экосистему решений за пределы классической уборки дома:

Роботы для мойки окон с интеллектуальной навигацией и равномерным распределением давления для очистки поверхности; Роботизированные газонокосилки с системой автокартирования и адаптацией к рельефу участка.

Устройства объединяет схожая логика: автоматическое построение маршрута, адаптация к условиям среды и минимальное участие пользователя в процессе ухода за пространством.

AirStyle Pro HI: интеллектуальный стайлер 8-в-1

Dreame AirStyle Pro HI стал технологичным и стильным продолжением линейки стайлеров Dreame.

Устройство заменяет собой несколько инструментов для сушки и укладки волос благодаря расширенному комплекту из 8 сменных магнитных насадок, включая насадку для выпрямления и диффузор.

Высокоскоростной двигатель 130 000 об/мин в сочетании с технологией Jet Reflux Effect™ и интеллектуальным контролем температуры с NTC-датчиком обеспечивает стабильный, управляемый поток воздуха и предотвращение тепловых повреждений кутикулы волос.

Прибор подключается к смартфону через Wi-Fi и предлагает составить профиль ваших волос на основе ИИ-анализа фото, с помощью которого рекомендует подходящий вам стиль укладки и пошаговый алгоритм ее создания.

Предзаказ и старт продаж

Новые модели Dreame доступны для приобретения в Беларуси с 28 апреля:

Dreame X60 Ultra Complete — 4 999 р.;

Dreame X60 Master — 5 499 р.;

Dreame H16 Pro Steam — 3 199 р.;

Dreame Z40 TangleCut Flex+ — 1 799 р..

Новинки уже поступили в продажу в фирменном магазине Dreame в столичном ТРЦ Palazzo и на официальном сайте бренда, а также в сетевом ритейле и на крупнейших онлайн-площадках Беларуси — 5 элемент, Xistore, 21vek.by, НА’СВЯЗИ, А1, МТС, Электросила.

Дополнительно: с 30 апреля по 12 мая при покупке роботов-пылесосов Dreame X60 Ultra Complete, X60 Master и моющего пылесоса Dreame H16 Pro Steam — покупатели получают в подарок умную колонку Яндекс Станция Мини 3.

О Dreame

Dreame Technology — инновационная компания, которая была основана в 2017 году и специализируется на высокотехнологичных устройствах для уборки дома, стремясь улучшить качество жизни пользователей во всем мире.

Официальный сайт: [link href=“https://dreametech.by/” target=“_blank” rel=“noopener”] https://dreametech.by/ [/link]