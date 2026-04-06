День рождения Xiaomi: праздничные скидки до 50%

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Опубликовано: 06.04.2026 08:01 , Обновлено: 06.04.2026

Xiaomi празднует свой день рождения — 16 лет и предлагает скидки до -50%. Гаджеты с большой выгодой можно приобрести с 3 по 13 апреля в магазинах официальных партнеров Xiaomi.

В акции участвуют:

телевизоры

аэрогрили

роботы

вертикальные пылесосы

отпариватели

камеры

смартфоны

наушники

а также другие полезные девайсы

Складной отпариватель всего за 99 рублей

Xiaomi Handheld Garment Steamer весит всего 770 г и имеет складную конструкцию, что делает его идеальным вариантом для поездок и путешествий.

Алюминиевая панель покрыта керамической эмалью, которая быстро нагревается и поддерживает постоянную температуру. Наблюдайте, как складки исчезают, когда устройство легко скользит по одежде.

Компактный обогреватель со скидкой 50%

Xiaomi Desktop Heater — небольшой, тихий и очень тёплый помощник. Быстро создаёт комфорт в зоне вашего стола или там, где вы его поставите. Широкоугольный обдув и двойная защита от перегрева делают его удобным и безопасным.

В период акции обогреватель Xiaomi Desktop Heater можно купить за 79 рублей (вместо 159 рублей).

Пылесосы со скидкой до 33%

Xiaomi X20 Max со станцией самоочистки — это флагман чистого дома. Он обладает точной системой обхода препятствий. Умная выдвижная швабра очищает каждый угол дома, а система против спутывания волос позволяет забыть о распутывании локонов.

Станция «Всё в одном» моет швабры при высоких температурах, сушит их горячим воздухом, а большой пылесборник на 2,5 литра позволяет обслуживать пылесос раз в 75 дней.

В период акции робот-пылесос X20 Max можно купить за 1399 рублей (вместо 1999 рублей).

Если вам не нужен пылесос со станцией самоочистки, обратите внимание на робот Xiaomi S40 Pro. Он собрал в себе 5 ключевых флагманских улучшений: выдвижные щётка и швабра для уборки в углах, высокая мощность всасывания 15000 Па, защита от спутывания волос, умный объезд препятствий и интеллектуальная уборка ковров.

В период акции робот-пылесос S40 Pro можно купить за 799 рублей (вместо 1099 рублей).

Моющий пылесос Xiaomi W20 Wet Dry позволяет наслаждаться процессом уборки. Пылесосом легко управлять одной рукой, а гибкая конструкция позволяет мыть пол вдоль стен и в углах.

Сложные пятна, въевшийся жидкости удаляются за один проход — при этом пол моется всегда чистой щёткой, в которую постоянно поступает вода.

Самое приятная часть уборки — самоочистка. Не нужно прикасаться к швабре, просто поставьте ее на станцию.

В период акции W20 Wet Dry можно купить за 499 рублей (вместо 731 рубля).

Телевизор Xiaomi TV A Pro 50″ 2026 — эталон доступного премиума

Телевизор с ультратонкими металлическими рамками и ярким 4K QLED-дисплеем погружает в просмотр, стирая границу между реальностью и экраном. А Android TV позволяет забыть о бесконечном поиске сериалов — более чем 400 000 фильмов и 7000 игр в одном месте.

Режим Filmmaker соответствует голливудским стандартам сертификации и воплощает творческое видение режиссера. Хотите играть на большом экране? Режим Game Boost 120 Гц при получении HDMI-сигнала дарит более плавное отображение во время игр.

В период акции TV A Pro 50” 2026 можно купить за 1299 рублей (вместо 1449 рублей).

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Что ещё можно купить с большой выгодой для дома

Умные аэрогрили Xiaomi на 6,5 литров в период акции обойдутся всего лишь в 399 рублей. Цвет можно выбрать в зависимости от интерьера: чёрный или белый.

А те, кому важно следить за происходящим дома и на его территории, пригодятся умные камеры Xiaomi со скидкой до 25%.[/infb]

Культовые смартфоны от 570 рублей

Популярная серия Redmi Note 14 предлагает сразу несколько моделей под любые потребности и бюджет. Линейка славится своей долговечностью и ИИ функциями.

Cамый топовый из серии — Redmi Note 14 Pro+ 5G позволит увековечивать важные мгновения в самых разных условиях: будь то дождь, вьюга или сверхнизкие температуры. Защита от воды и пыли IP68, ультрапрочное стекло Gorilla Glass Victus 2, а также повышенная ударопрочность делают гаджет надёжным и выгодно выделяют среди конкурентов.

Redmi Note 14 порадует пользователя ИИ камерой 108 Мп, дисплеем 120 Гц с защитой глаз и большим аккумулятором на 5500 мАч.

Стоимость смартфонов хитовой серии начинается от 570 рублей (вместо 990 рублей).

Наушники, умные часы и браслеты

Стильные гаджеты, которые актуальны для каждого. Наушники из серии Redmi Buds 6 разных форм от 39 рублей, премиальные часы с бесконтактной оплатой Xiaomi Watch S4 41мм от 549 рублей и умные браслеты для вашей активности — Smart Band 9 Active от 59 рублей.

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