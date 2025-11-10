Быстрая зарядка садит батарею смартфонов? Два года тестов дали неожиданный ответ

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Опубликовано: 10.11.2025 08:38 , Обновлено: 10.11.2025

Многие опасаются, что быстрая зарядка убивает аккумулятор смартфона. Чтобы проверить это, энтузиасты с YouTube-канала HTX Studio два года тестировали 40 телефонов. Результаты удивили многих.

Оказалось, что скорость зарядки почти не влияет на аккумулятор. После 500 циклов зарядки (это примерно два года использования) батарея, заряжавшаяся на мощности 120 Вт, деградировала всего на 0,3% больше, чем та, что заряжалась на 18 Вт. Разница ничтожна.

Идеальный уровень заряда — миф?

Второй тест проверял, правда ли, что лучше держать заряд в пределах 30–80%. Оказалось, что такой щадящий режим продлевает жизнь батарее всего на 2,5%. Это заметно, но не критично.

Главный вывод исследователей: «Заряжайте телефон так, как вам удобно». Не стоит зацикливаться на правилах. Удобство в повседневной жизни важнее, чем попытка сохранить батарею на пару процентов дольше.

А что советуют сами производители?

Несмотря на результаты тестов, компании-разработчики дают универсальные советы, которые помогают сохранить здоровье аккумулятора на долгий срок. Вот главные из них:

Не оставляйте телефон на зарядке на всю ночь. Длительное нахождение со 100% зарядом создает нагрузку на батарею. Впрочем, все современные смартфоны имеют функцию «оптимизированной зарядки», которая завершает зарядку при достижении 100%. Избегайте экстремальных температур. Не заряжайте телефон на солнце или около обогревателя. Сильный нагрев — главный враг аккумулятора. Не разряжайте телефон до 0%. Для литий-ионных батарей идеальным считается поддерживать заряд до 20%. Старайтесь ставить телефон на зарядку, не дожидаясь полного «нуля». Используйте оригинальные или сертифицированные зарядные устройства. «Серые» дешевые зарядки могут не только медленнее заряжать, но и повредить контроллер питания из-за нестабильного напряжения.

Так что пользуйтесь быстрой зарядкой без страха — современные технологии хорошо защищают аккумулятор. Но чтобы он служил еще дольше, стоит прислушаться к простым советам от производителей: не перегревать устройство и по возможности не дожидаться 0%.