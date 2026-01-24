Более 149 млн логинов и паролей утекли в Сеть. Что нужно сделать белорусам

Опубликовано: 24.01.2026 07:26 , Обновлено: 24.01.2026

В Интернете обнаружилась масштабная утечка данных, которая затронула десятки миллионов пользователей по всему миру. Наибольшему риску подверглись пользователи Gmail, одного из самых популярных почтовых сервисов в Беларуси. Но в списке скомпрометированных сервисов есть и другие онлайн-сервисы, пользующиеся популярностью в нашей стране.

Исследователь кибербезопасности Джереми Фаулер сообщил, что обнаружил базу данных, содержащую 149 миллионов учетных записей.

«Я обнаружил тысячи файлов, содержащих электронные письма, имена пользователей, пароли и URL-ссылки для входа в учетные записи или авторизации», — [link href=“https://www.expressvpn.com/blog/149m-infostealer-data-exposed/?srsltid=AfmBOorrusI1GpN5GwAnsgHVmlzomhwnWFXLGO56wuyU57IJrK5enp3R” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] написал [/link] Фаулер.

Наибольшее количество украденных учетных данных было связано с Gmail — около 48 миллионов, за ним идёт Facebook с 17 миллионами, ещё 6,5 миллиона были связаны с Instagram, 4 миллиона — с Yahoo Mail, около 3,4 миллиона — с учетными данными Netflix, и еще 1,5 миллиона — с Outlook.

Среди пострадавших также пользователи таких сервисов, как iCloud, .edu, TikTok, OnlyFans и Binance.

Известно, что база украденных данных находилась в открытом доступе, а это значит, что любой мог получить доступ к учётным данным миллионов людей по всему миру.

Фаулер рекомендует всем, кто подозревает, что их логины и пароли были украдены или их устройство заражено вредоносным кодом, обновить операционную систему, установить или обновить программное обеспечение безопасности (антивирусы) и проверить с его помощью, есть ли на компьютере подозрительная или вредоносная активность.

Эксперт рекомендует проверить все разрешения приложений, настройки и установленные программы. А сами приложения загружать только из официальных магазинов приложений, хотя это и не даёт 100-процентной гарантии.

«Неизвестно, как долго база данных была доступна до того, как я её обнаружил и сообщил о ней, или же к ней могли получить доступ другие лица», — признался Фаулер, добавив, что база пополняется.

«Один тревожный факт заключается в том, что количество записей увеличилось с момента обнаружения мной базы данных до того, как она стала закрытой и недоступной», — уточнил эксперт.

Скорее всего, личные данные пользователей крадут с помощью шпионского ПО (программного обеспечения), которое незаметно отслеживает деятельность пользователей на их устройствах.