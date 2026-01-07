Blackchainmining запустила доступную всем облачную платформу для майнинга криптовалют

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Опубликовано: 07.01.2026 14:29 , Обновлено: 07.01.2026

Не секрет, что по мере развития технологии блокчейн опытные владельцы криптовалют перешли от нишевых технологических экспериментов и игр на взлетах и падениях к стабильным способам заработка. Тем не менее для большинства обычных пользователей участие в майнинге остается не таким уж и доступным: дорогое профессиональное оборудование, обслуживание технически сложное, тех. требования высокие. А еще не забывайте про очевидные ограничения с точки зрения стоимости электроэнергии. Именно поэтому компания BlackChainMining запустила новую автоматизированную платформу облачного майнинга, призванную облегчить участие большего числа пользователей в криптовалютной экосистеме.

Что такое майнинг Blackchain?

[link href=“http://blackchainmining.com” target=“_blank” rel=“noopener sponsored”] Blackchainmining [/link] — это новаторская платформа, предлагающая комплексные инвестиционные услуги в сфере облачного майнинга. Хотя майнинг криптовалют может быть прибыльным, новички часто сталкиваются с такими проблемами, как недостаток технических навыков и высокая стоимость оборудования.

А вот пользователи на платформе Blackchainmining могут просто выбрать подходящий пакет для майнинга, и платформа самостоятельно распределит приобретенную вычислительную мощность между управляемыми ею майнинговыми пулами. После этого ваша вычислительная мощность работает совместно с другими майнерами для добычи криптовалюты. Пользователям остается только ждать получения дохода.

Преимущества Blackchainmining:

Бонус за регистрацию: [link href=“https://blackchainmining.com/xml/index.html#/login” target=“_blank” rel=“noopener sponsored”] получите 18 долларов при регистрации [/link] (можно использовать для ежедневных инвестиций).

Партнерская программа: получайте до 5% вознаграждения за привлечение новых участников.

Ежедневные расчеты и гибкие способы вывода средств: платформа автоматически рассчитывает ваш заработок ежедневно. Вы можете легко вывести все свои средства на балансе в любое время на свой легальный кошелек в Беларуси.

Глобальное страхование активов: Активы платформы застрахованы компанией Lloyd’s of London.

Всевозможные варианты майнинга: Мы предлагаем различные условия контрактов и планы доходности, чтобы удовлетворить потребности различных инвестиционных бюджетов.

Контракты:

Контракт для новичков: Инвестиции: 100 долларов; 2 дня, общая чистая прибыль: 100 долларов + 6 долларов

Инвестиции: 100 долларов; 2 дня, общая чистая прибыль: 100 долларов + 6 долларов Antminer-T19: Инвестиции: 500 долларов; 6 дней, общая чистая прибыль: 500 долларов + 40,5 долларов

Инвестиции: 500 долларов; 6 дней, общая чистая прибыль: 500 долларов + 40,5 долларов Avalon Miner-1466: Инвестиции: 1100 долларов; 12 дней, общая чистая прибыль: 1100 долларов + 184,8 доллара

Инвестиции: 1100 долларов; 12 дней, общая чистая прибыль: 1100 долларов + 184,8 доллара Whatsminer-M60: Инвестиции: 2600 долларов; 16 дней, общая чистая прибыль: 2600 долларов + 603,2 доллара

Инвестиции: 2600 долларов; 16 дней, общая чистая прибыль: 2600 долларов + 603,2 доллара Whatsminer-M60S+: Инвестиции: 5300 долларов; 20 дней, общая чистая прибыль: 5300 долларов + 1590 долларов

Инвестиции: 5300 долларов; 20 дней, общая чистая прибыль: 5300 долларов + 1590 долларов Antminer S21 XP IMM: Инвестиции: 9700 долларов; 27 дней, общая чистая прибыль: 9700 долларов + 4190,4 доллара

На самом деле, платформа предлагает множество стабильных доходных контрактов, с которыми можно ознакомиться на сайте [link href=“https://blackchainmining.com/xml/index.html#/contracts” target=“_blank” rel=“noopener sponsored”] blackchainmining [/link].

Законен ли майнинг в Blackchainmining?

[inf]Важно! В Беларуси инвестировать, продавать и покупать криптовалюты можно только через криптобиржи и обменники, которые работают в соответствии с законодательством Республики Беларусь.[/inf]

Blackchainmining — это легальная, безопасная и заслуживающая доверия международная платформа для облачного майнинга криптовалют, призванная обеспечить пользователям табильный доход от цифровых активов с низким порогом входа.

“Как профессиональная криптовалютная платформа, мы обслуживаем пользователей по всему миру, предлагая контракты, на 100% безопасные, на 100% прибыльные, на 100% прозрачные и на 100% защищенные”, - говорят основатели платорфмы. - Наша миссия — предоставить каждому пользователю, будь то новичок или опытный инвестор, простой способ инвестирования в облачный майнинг, сосредоточившись на прибыли, не беспокоясь об оборудовании, технологиях или сложных операционных проблемах”.

Вывод:

В общем, автоматизированная платформа облачного майнинга BlackChainMining стремится помочь своим клиентам преодолеть барьеры на пути к майнингу, превратив облачный майнинг из «профессионального инструмента» в «общедоступную инфраструктуру».

Официальный сайт: [link href=“https://blackchainmining.com” target=“_blank” rel=“noopener sponsored”] https://blackchainmining.com [/link]

Официальный адрес электронной почты: info@blackchainmining.com