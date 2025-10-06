Биткоин превысил $125 000. Как заработать на OurCryptoMiner
На фоне рыночной неопределённости, вызванной приостановкой работы правительства США, биткоин (BTC-USD) в воскресенье вырос более чем на 5%, преодолев отметку в $125 000 и установив новый рекорд. Инвесторы также отмечают благоприятную сезонность крипторынка — по данным Compass Point Research, биткоин рос в октябре в 10 из последних 12 лет, что получило название «Октябрьское ралли». Ожидается, что рынок продолжит рост в четвёртом квартале, укрепляя уверенность инвесторов.
OurCryptoMiner — идеальный выбор для инвесторов
На этом фоне облачная майнинговая платформа OurCryptoMiner предложила привлекательные возможности. Благодаря смарт-контрактам и стабильному распределению вычислительной мощности пользователи получают ежедневный стабильный доход в условиях бычьего рынка, не беспокоясь о колебаниях цен, и при этом могут использовать потенциал долгосрочного роста BTC .
Ключевые преимущества OurCryptoMiner: тройной прорыв в индустрии
1. [link href=“https://ourcryptominer.com/xml/index.html#/” target=“_blank” rel=“noopener sponsored”] Зелёный двойной майнинг [/link] — двойная прибыль
Использование чистой энергии формирует будущее. Объединение DOGE и LTC обеспечивает стабильную базовую доходность и открывает потенциал роста активов, увеличивая общую доходность на более чем 100% по сравнению с традиционным одиночным майнингом.
2. Нулевой порог входа, умное участие
Не нужно покупать оборудование или обладать техническими знаниями. Пользователи могут активировать AI-алгоритм DOGE и LTC для автоматической оптимизации майнинговых стратегий.
3. Законность, прозрачность и безопасность
Весь доход платформы основан на реальной активности в блокчейне с прозрачными и отслеживаемыми источниками. Пользователи могут просматривать данные о доходах в режиме реального времени — всё прозрачно и открыто, обеспечивая полную безопасность средств .
OurCryptoMiner: 4 шага к прибыли
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- Выбор плана хешрейта Выбирайте мощность контракта в зависимости от ваших финансовых целей. Поддерживается оплата в USDC, BTC, ETH и других валютах.
- Включение двойного майнинга Система автоматически распределяет хешрейт между DOGE и LTC.
- Управление прибылью Доход начисляется ежедневно. Средства можно выводить в USDC или другие активы , либо реинвестировать в один клик для роста доходности.
Примеры инвестиционных контрактов
|План
|Инвестиции
|Срок
|Ежедневный доход
|Общая прибыль
|Beginner Trial Plan
|$100
|2 дня
|$4
|$108
|Bitmain Antminer KA3
|$1200
|12 дней
|$15.84
|$1401.6
|Bitcoin Miner S21+ Hyd
|$7900
|32 дня
|$114.55
|$11 944.8
|Bitcoin Miner S21 XP Hyd
|$10 000
|35 дней
|$155
|$15 950
|DCTANK AW1
|$55 000
|42 дня
|$1 061.5
|$101 200
Безопасность и законность — основа доверия пользователей
OurCryptoMiner уделяет первостепенное внимание безопасности активов . Платформа использует 100% резервное хранение — все средства управляются лицензированными организациями и отслеживаются в блокчейне в реальном времени. Основной смарт-контракт прошёл аудит безопасности CertiK , что гарантирует прозрачность и защиту от подделки. Платформа обеспечивает законный и безопасный майнинг для пользователей по всему миру — от частных лиц до компаний.
Интеллектуальный AI OurCryptoMiner
В эпоху технологических апгрейдов OurCryptoMiner формирует ценностную сеть , охватывающую весь цифровой активный цикл — от простого майнинга до управления активами. Модель, основанная на технологиях, превращает пассивный характер традиционного майнинга в активное создание стоимости . Мобильное приложение позволяет в реальном времени отслеживать прибыль и управлять ею , обеспечивая пользователям эффективный и контролируемый путь к росту капитала .
[inf]Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт: [link href=“https://ourcryptominer.com” target=“_blank” rel=“noopener sponsored”] https://ourcryptominer.com [/link][/inf]