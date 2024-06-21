Белый дом запретил в США антивирус "Касперский". Что не так?

Опубликовано: 21.06.2024 09:17 , Обновлено: 21.06.2024

Администрация Джо Байдена запретила российской компании "Касперский", занимающейся кибербезопасностью, продавать свои популярные антивирусные продукты в США из соображений национальной безопасности. В Белом доме причиной введенных санкций назвали возможное влияние российских властей на создателей известного антивируса.

“Как правило, Kaspersky больше не сможет, помимо прочего, продавать свое программное обеспечение на территории Соединенных Штатов или предоставлять обновления для уже используемого программного обеспечения”, - говорится в заявлении министерства торговли США, ответственного за введение ограничений.

Это заявление было сделано после того, как в ходе длительного расследования власти США пришли к выводу, что “деятельность Касперского в Соединенных Штатах представляет угрозу национальной безопасности из-за наступательных кибервозможностей российского правительства и его способности влиять на деятельность Касперского или направлять ее”.

“Россия снова и снова демонстрирует, что у нее есть возможность и намерение использовать российские компании, такие как ”Лаборатория Касперского”, для сбора конфиденциальной американской информации и превращения ее в оружие”, - заявила министр торговли США Джина Раймондо.

В свою очередь, в заявлении для AFP компания Kaspersky заявила, что министерство торговли США “приняло свое решение, основываясь на нынешнем геополитическом климате и теоретических соображениях”, и пообещало “использовать все доступные юридически варианты для сохранения своих текущих операций и отношений”.

“Kaspersky не занимается деятельностью, которая угрожает национальной безопасности США, и, по сути, внес значительный вклад в создание отчетов и защиту от различных угроз, нацеленных на интересы США и союзников”, - говорится в сообщении компании.

“Касперскому” разрешили продолжить определенную деятельность в США, включая предоставление обновлений антивируса, до 29 сентября этого года, “чтобы свести к минимуму сбои в работе американских потребителей и предприятий и дать им время найти подходящие альтернативы”, - говорится в сообщении Минторговли США.