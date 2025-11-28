Белтелеком предложил белорусам задать вопрос гендиректору. Как выберут "самые интересные"?

Опубликовано: 28.11.2025 15:36 , Обновлено: 28.11.2025

Белорусский госоператор связи «Белтелеком» (БТК) объявил о сборе вопросов для предстоящего интервью с генеральным директором компании Алексеем Ивашкиным, приуроченного к завершению юбилейного года. Компания не раскрыла, какие самые массовые уже поступили от жителей Беларуси.

Как сообщила госкомпания в своем официальном канале в Телеграме, у сотрудников и клиентов есть возможность задать вопросы руководству «о главных результатах года, масштабных проектах, 30-летнем пути компании, а также о стратегических целях и перспективах».

Вопросы, которые можно отправить текстом или в формате короткого видео, принимаются на корпоративную электронную почту до 1 декабря 2025 года.

По данным БТК, уже собраны «десятки интересных сообщений», однако их содержание не разглашается. Там лишь пообещали, что в госкомпании сами отберут “самые интересные и важные вопросы”.

Итоговое интервью будет опубликовано на официальном YouTube-канале «Белтелекома». Точная дата эфира пока не называется.

«Белтелеком» является ведущим оператором фиксированной связи и интернет-услуг в Беларуси и принадлежит государству.