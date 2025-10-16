Белтелеком поздравил жителей Бобруйска с новой услугой

Опубликовано: 16.10.2025 16:14 , Обновлено: 16.10.2025

Государственная компания "Белтелеком" (БТК) сообщила, что запустила в крупнейшем городе Беларуси (после областных центров) - Бобруйске - новую слугу. В БТК даже поздравили бобруйчан с таким событием.

Речь идёт о возможности установить в подъездах видеодомофоны. Достаточно удобная услуга и давно уже предлагается другими компаниями.

Тем не менее в Бобруйске представители БТК даже провели презентацию новый услуги, похвалившись, что теперь клиенты, подписавшиеся на услугу, смогут “видеть и слышать” гостей, а также удаленно открывать дверь и отслеживать историю вызовов.

“Запуск услуги «Видеодомофон» - это логическое продолжение проекта «Видеоконтроль». «Белтелеком» развивает экосистему безопасности, внедряя новые технологии для удобства и защиты граждан. Поздравляем бобруйчан!” - заявили в БТК.

Кстати, услуга Белтелекома также позволяет открывать двери даже с помощью стационарного телефона или мобильника. Это помимо обычных способов, привычных для пользователей простых домофонов.

Для установки видеодомофона в многоквартирных домах потребуется согласие большинства жильцов подъезда и наличие “достаточного количества желающих воспользоваться услугой”. Сколько это - в БТК не уточнили.

Абонентская плата составит 4 рубля в месяц. А замена трубки - 31,60 рубля.