Белтелеком объяснил белорусам проблемы с доступом к Instagram, YouTube и онлайн-играм

Опубликовано: 21.10.2025 17:52 , Обновлено: 21.10.2025

В пресс-службе «Белтелекома» (БТК) сообщили, что 20 октября некоторые пользователи интернета наблюдали сбои в работе популярных зарубежных сайтов. В БТК утверждают, что проблемы были вовсе не в нём.

По сведениям госоператора связи, пользователи интернета могли столкнуться со сложностями доступа к таким сайтам, как Instagram, Canva, Pinterest, YouTube, а также к ряду других онлайн-сервисов и игровых ресурсов.

В БТК проблемы объяснили «сбоем на оборудовании зарубежного партнера», а сама сеть РУП «Белтелеком», по его утверждениям, «функционировала в штатном режиме». Тем не менее госоператор принёс извинения.

20 октября во всём мире были проблемы с доступом ко многим сайтам и сервисам. Всё дело было в проблемах сервиса облачных вычислений Amazon Web Services (AWS). По данным сервиса отслеживания доступности сайтов Downdetector, сбои наблюдались в работе Zoom, Signal, Slack, Canva, Roblox.

Однако на доступность YouTube пользователи за пределами Беларуси не жаловались, так как у Google есть свой парк серверов и он не зависит от Amazon.

О проблемах, впрочем, сообщали и игроки в такие игры, как Palworld, Fortnite, Warhammer 40000: Space Marine 2, Elden Ring: Nightreign, Rematch (2025).