Белтелеком назвал 11 районов, где на время отключат ТВ и радио. А ZALA коснётся?

Опубликовано: 14.07.2025 14:47 , Обновлено: 14.07.2025

Республиканский оператор услуг электросвязи Белтелеком предупредил абонентов в трёх областях - Гомельской, Минской и Могилёвской - о плановых профилактических работах на этой неделе, из-за которых на врем придётся отключить сигнал эфирного цифрового телевидения и радиовещания.

Работы запланированы на среду, 16 июля (17 июля определили как резервный день), а отключить сигнал могут на 1,5 часа в промежутке с 12:00 до 17:00 .

Плановые работы затронут следующие районы:

Гомельская область: Петриковский, Житковичский, Лельчицкий, Мозырский, Калинковичский, Светлогорский, Ельский, Октябрьский районы,

Минская область: Любаньский, Солигорский районы,

Могилёвская область: Глусский район.

В этих местах в обозначенное время может прерываться вещание от АРТПС Сметаничи обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ (до 1,5 часа), а также на 10 минут прерываться вещание Первого национального канала Белорусского радио, радиостанций Столица, Культура, Радиус FM, Гомельское областное, Правда радио, Юнистар.

А вот на работу интерактивного телевидения ZALA данные профилактические работы никак не повлияют.

В Белтелекоме пообещали, что если специалистам удастся завершить плановые работы раньше, работу передатчика возобновят досрочно.

Новость Телеграф

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого месяца Белтелеком объявил о наступлении «нового этапа своей истории». Компания представила публике «обновлённую палитру» с акцентом на фиолетовый цвет и «свежий стиль». При этом в Белтелекоме заверили, что, несмотря на «новый образ», сохранятся «те же высокие стандарты связи и технологий». Кроме того, глава Белтелекома Алексей Ивашкин заявил, что в планах госкомпании зарегистрировать новое сокращённое название из трёх букв.

Новость Телеграф