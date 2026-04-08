Белтелеком добавил в ZALA новый канал «экстремального телевидения»

Опубликовано: 08.04.2026 15:32 , Обновлено: 08.04.2026

Белорусский госоператор связи, кампания "Белтелеком", в среду, 8 апреля, добавил в расширенные и базовые пакеты своего сервиса ZALA IPTV новый телеканал. Пока он будет вещать в тестовом режиме, следовательно, смотреть его без подключения дополнительных пакетов можно будет лишь ограниченный период времени.

Как правило, новые телеканалы в тестовом режиме операторы запускают для изучения спроса аудитории на тот или иной контент. Если канал наберёт популярность, его могут добавить в один из специализированных доппакетов или даже заменить им в стандартном расширенном пакете один из менее популярных каналов.

На этот раз, судя по всему, изучается запрос белорусской аудитории на экстрим. Новый канал так и называется - “Русское экстремальное телевидение” . Его можно искать на 115-й кнопке, если у вас подключен расширенный или базовый пакет ZALA IPTV или базовый пакет “Канапа ТВ” SMART ZALA.

Сам телеканал позиционируется как спортивно-развлекательный. Он посвящён различным видам экстремального спорта, путешествиям и активному отдыху. Несмотря на название, помимо документалок о путешествиях и трансляций соревнований по экстремальным видам спорта, в программе телеканала также фигурируют динамичные и зрелищные голливудские художественные фильмы в жанре экшн.