Белорусское ведомство решило подключать сотрудников к «уникальному аппарату» перед назначением на руководящие должности

Опубликовано: 17.11.2025 19:31 , Обновлено: 17.11.2025

Государственное объединение «Белэнерго» сообщило, что для определения потенциала своих сотрудников стало подключать их к «уникальному психофизиологическому диагностическому комплексу».

В ведомстве рассказали, что планируют использовать аппарат ROZOOM для оценки кандидатов в кадровый резерв на руководящие должности. В «Белэнерго» заявили, что считают такой подход «инновационным» и «объективным», а также полезным для понимания, готов ли специалист к «повышенной ответственности».

В ведомстве не уточнили, какая научная основа лежит в основе «уникального комплекса», но рассказали, что планируют измерять у сотрудников:

Уровень энергии (общее физическое состояние и ресурс организма);

(общее физическое состояние и ресурс организма); Стабильность нервной системы ;

; Психологический портрет и стрессоустойчивость .

Процедура будет занимать около получаса.









В Интернете практически нет информации об устройстве, которое описывают в «Белэнерго». Есть недоработанный сайт, рекламирующий данный аппарат. Там говорится, что ROZOOM представляет собой «иммерсивный психофизиологический комплекс», который выглядит как очки виртуальной реальности и набор датчиков биологической обратной связи (биофидбек). Во время теста человеку предлагают надеть VR-гарнитуру, в которой он должен выполнить ряд заданий.

На базе каких научных исследований работает аппарат, кто его разработал, на сайте не уточняется. Описаны лишь общие принципы.