Белорусам обещают расширенную версию TikTok с тайными функциями. Что это такое?

Опубликовано: 05.01.2026 17:34 , Обновлено: 05.01.2026

Белорусам стали попадаться видео с рекламой расширенной версии приложения TikTok. Причём всё это происходит в самой соцсети.

Мошенники, а это именно они, предлагают скачать приложение с доступом к эксклюзивному контенту. Всё выглядит убедительно, а дети (в первую очередь) могут запросто поверить, чтобы получить дополнительный функционал, как у взрослых.

В итоге доверчивые белорусы переходят по ссылкам и попадают на сайты с пошаговой инструкцией. Если выполнить все условия, новое приложение никто не получит. Зато лишиться доступа к своему iPhone — запросто.

Злоумышленники предлагают «всего лишь» авторизоваться в iCloud через предложенную форму. Но как только это происходит, iPhone автоматически попадает под управление злоумышленников. Последний шаг — это установка ничего не подозревающим владельцем телефона нового пароля, а затем полная блокировка устройства.

Теперь телефон находится под полным контролем мошенников, которые предлагают вернуть доступ к нему за деньги.

Рекомендация тут может быть одна — не верьте в бесплатный сыр и обещания расширенного функционала. Не передавайте управление своим телефоном мошенникам. Всё, что для этого нужно, — не проходить авторизацию на неизвестных сайтах.

Самостоятельно восстановить доступ к заблокированному iPhone после такой атаки почти невозможно, потому что мошенники используют легитимные функции безопасности Apple.

Они меняют пароль и данные для восстановления учётной записи iCloud, привязывая устройство к себе. А поскольку Apple строго соблюдает политику конфиденциальности и не предоставляет доступ к аккаунту без подтверждения права владения, вернуть контроль без помощи мошенников, знающих новые учётные данные, крайне сложно.

Для разблокировки потребуется обращение в службу поддержки Apple с предоставлением подтверждающих документов: долгий и не всегда успешный процесс.