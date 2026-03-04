beCloud объявил об улучшении мобильного интернета в трёх областях Беларуси: "Где это физически возможно"

Опубликовано: 04.03.2026 16:18 , Обновлено: 04.03.2026

Единый инфраструктурный оператор beCloud, который владеет лицензией на развитие связи 4G в Беларуси, объявил, что "нарастил емкость сети и скорость передачи данных 4G" в трех областях Беларуси. В компании утверждают, что жители этих регионов могут рассчитывать теперь на "значительные улучшения в качестве предоставления услуг скоростного интернета".

Речь идёт о малонаселенных пунктах и сельской местности Витебской, Гомельской и Могилевской областей.

В beCloud утверждают, что этому поспособствовало увеличение радиочастотного спектра в диапазоне 800 МГц, объем используемого спектра увеличился вдвое, с 10 МГц до 20 МГц.

“Значительный эффект от применения данного решения – увеличение в два раза емкости и средней скорости передачи данных 4G в диапазоне 800 МГц. С начала марта качественные изменения коснулись более чем тысячи базовых станций, работающих в диапазоне 800 МГц”, - похвалились в компании-монополисте.

Также, по заверениям beCloud скорость должна вырасти в: Могилеве, Витебске, Гомеле, Бобруйске, Жлобине, Светлогорске, а также Турове, Добруше, Хотимске, Буда-Кошелеве, Бегомле, Наровле, Освеях, Сураже, Довске, Дуниловичвх и других небольших населенных пунктов страны.

«Данный диапазон оптимален для покрытия связью четвертого поколения сельской местности, именно благодаря обеспечению широкого географического покрытия», – заявил генеральный директор инфраструктурного оператора beCloud Олег Седельник, говоря о частоте 800 МГц.

При этом он признал, что не везде его компания может улучшить сеть.

«Наша компания развивает, модернизирует и ведет работы на сети 4G в каждом населенном пункте страны, где это физически возможно. Однако хочу отметить, что в редких случаях, по объективным причинам, компании beCloud недоступны к включению в единую сеть некоторые населенные пункты. К примеру, отдаленные поселки и территории, которые расположены у государственных границ Республики Беларусь. Решения по развитию данных проектов принимаются на уровне регуляторов отрасли телекоммуникации», – рассказал гендиректор компании.

Ранее beCloud, который отвечает за вышки мобильной передачи данных стандарта 4G в Беларуси, заявил об ускорении мобильного интернета. В компании сообщили, что для этого перераспределили радиочастоты, в результате чего объем используемого спектра был увеличен на треть (+10 МГц) и достиг 40 МГц.

[inf]beCloud — единственный обладатель лицензий и радиочастотного спектра для строительства сетей 4G в Беларуси. Операторы «большой тройки» обязаны арендовать емкости 4G-сети у beCloud. При этом, хотя компания-монополист строит «вышки», она часто использует площадки и транспортные сети самих операторов (например, А1 или МТС) для размещения своего оборудования.[/inf]