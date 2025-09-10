Apple озвучила цены на iPhone 17, сверхтонкий Air и новые Airpods Pro 3

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Опубликовано: 10.09.2025 09:50 , Обновлено: 10.09.2025

Компания Apple на своей традиционной сентябрьской презентации представила линейку смартфонов iPhone 17, а также новые умные часы Apple Watch и наушники AirPods Pro. Главной новинкой стал сверхтонкий iPhone Air, а базовые модели впервые получили экран с частотой обновления 120 Гц. Долларовые цены на большинство устройств остались на уровне прошлого года.

Базовый iPhone 17 получил увеличенный до 6,3 дюйма дисплей ProMotion (120 Гц), что раньше было функцией только Pro-версий. Минимальный объем памяти теперь составляет 256 ГБ вместо 128 ГБ. Смартфон работает на новом чипе A19, а основная и сверхширокоугольная камеры оснащены сенсорами на 48 мегапикселей. Стартовая цена в США — от $799 .

Звездой презентации стал iPhone Air — самый тонкий смартфон в истории компании толщиной 5,6 мм. Он получил 6,5-дюймовый дисплей, титановый корпус, процессор A19 Pro и поддержку только eSIM. Его стоимость начинается от $999 .

Модели iPhone 17 Pro и Pro Max получили алюминиевый корпус, впервые применили систему охлаждения с испарительной камерой и предложили версию Pro Max с накопителем на 2 ТБ. Цены на них стартуют от $1099 и $1199 соответственно.

Также были представлены новые часы Apple Watch Series 11 с функцией измерения артериального давления (ещё ожидает одобрения регуляторов), бюджетные SE 3 и флагманские Ultra 3 . Наушники AirPods Pro 3 научились измерять пульс и получили функцию синхронного перевода.

Предполагаемые цены в Беларуси

Официальные цены для белорусского рынка пока не объявлены. Однако, основываясь на стоимости устройств в России и текущем курсе, можно составить приблизительную картину. Российские ритейлеры уже озвучили следующие цены:

iPhone 17 (256 ГБ) — 109 990 RUB (около 4030 рублей )

) iPhone Air (256 ГБ) — 144 990 RUB (около 5315 рублей )

) iPhone 17 Pro (256 ГБ) — 164 990 RUB (около 6045 рублей )

) iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) — 184 990 RUB (около 6780 рублей )

) iPhone 17 Pro Max (2 ТБ) — 299 990 RUB (около 11 000 рублей )

Мировые продажи новой линейки смартфонов стартуют 19 сентября.