Американская компания предложила отправить туристов в стратосферу Земли на воздушном шаре с коктейль-баром и SPA. Почем билеты?

📷 Фото

Опубликовано: 26.02.2024 10:54 , Обновлено: 26.02.2024

Американская стартап-компания Space Perspective предложила отправить туристов в стратосферу Земли на уникальном космическом корабле "Нептун", который планируют поднимать в воздух не с помощью традиционных ракет, а с использованием огромного воздушного шара. Запуск намечен уже на в следующий год, но цена на билеты кусается.

Как заявили в самой компании, космический корабль “Нептун” разрабатывали как “самый доступный, самый устойчивый и самый безопасный космический корабль”. Он состоит из космического шара, резервной системы спуска и собственно капсулы “Нептун”.

“В отличие от всех других космических кораблей, в которых пилотируемый отсек отделяется от одной полетной системы в середине полета и переходит в другую полетную систему, капсула космического корабля “Нептун” остается прикрепленной к космическому шару на протяжении всего полета от взлета до приводнения, обеспечивая безопасный и плавный полет”, - объяснили авторы проекта, в чём уникальность их летательного аппарата.

В такое путешествие, по задумке создателей “Нептуна”, сможет отправиться любой желающий, кому не противопоказаны полёты на обычных самолётах, ведь бороться с перегрузками и невесомостью, поднимаясь в небо на скорости в десятки тысяч километров в час, с чем приходится сталкиваться в случае с традиционным космическим кораблем, путешественникам не придётся: их пообещали плавно поднимать на высоту 11 километров в роскошной герметичной капсуле.

Сама капсула больше напоминает роскошный отель, рассчитанный на восемь пассажирова: комфортные сиденья, панорамные окна с обзором в 360 градусов, SPA-ванна и даже бар. “Нептун”, как утверждается, будет подниматься скоростью всего 11 километров в час, что позволит туристам свободно передвигаться по капсуле, выпить коктейли, устроить романтический ужин или вечеринку или, например, организовать свадебную церемонию с уникальным видом на Землю с высоты стратосферы.

По завершении путешествия воздушный шар будет мягко опускаться на Землю, приводняясь на воду недалеко от плавучей стартовой площадки.

В компании заверили, что их воздушный шар представляет собой “проверенную технологию со 100%-ным успехом”. Там пояснили, что на протяжении нескольких десятилетий эту технологию используют в совместных миссиях с NASA и другими правительственными компаниями для подъема исследовательских телескопов и других тяжелых, “чувствительных инструментов”.

По данным британской газеты DailyStar, компания Space Perspective уже открыла бронь на билеты на полеты “Нептуна”. Цена каждого составляет около 125 тыс. долларов. Несмотря на это, уже 1750 потенциальных туристов забронировали свой полёт на 2025 год.

По словам соучредителя компании Табера МакКаллума, запуск “Нептуна” “изменит правила игры” в сфере космических полетов.

“Наша космическая капсула не похожа ни на что, что мир когда-либо видел. Мы стоим на пороге потрясающих изменений — не только в восприятии космоса, но и в представлении о том, какой космический корабль доставит нас туда”, — заявил он.

Отметим, “Нептун” станет третьим коммерческим суборбитальным космическим кораблём в истории. До этого схожие предложения любителям дорогого экстремального отдыха сделали компания Virgin Galactic (корабль SpaceShipTwo) и Blue Origin (капсулы New Shepard).