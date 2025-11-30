"Алиса" Яндекса легла из-за блокировки в России WhatsApp?

Опубликовано: 30.11.2025 10:57 , Обновлено: 30.11.2025

Массовый сбой, затронувший десятки тысяч пользователей в России, парализовал работу голосового помощника "Алиса" от Яндекса. При этом перебои в работе одного из самых популярных таких гаджетов в России могли быть связаны с действиями Роскомнадзора по блокировке мессенджера WhatsApp.

Так, в субботу сервис Downdetector зафиксировал резкий всплеск сообщений о проблемах с “Алисой” - более 1,800 обращений от пользователей по всей России. На портале Сбой.рф было зарегистрировано 578 официальных жалоб, причем 35% из них поступило из Москвы, 13% - из Санкт-Петербурга и 9% - из Московской области.

Проблемы начались около 14:00 по московскому времени и достигли пика в 16:30. Согласно данным мониторинговых систем, сбой затронул преимущественно центральные регионы России, с наименьшим количеством жалоб из Тульской (2%), Иркутской (1,8%) и Тверской (1,5%) областей.

Белорусские пользователи российских гаджетов также жаловались на проблемы. Так написал один из них: “Прошу включить свет — говорит, «нет доступа к управлению светом». Прошу поставить музыку — «Спросите позже. Даже идеальные помощники иногда ломаются». Погоду при этом выдает по запросу, на вопросы пытается отвечать, но в итоге прерывается и говорит: «Произошла какая-то ошибка. Спросите попозже, пожалуйста». В общем, как-то избирательно все сломалось”.

Telegram-канал “Время госзакупок”, ссылаясь на источники в российских интернет-провайдерах, сообщил, что инцидент мог затронуть “десятки тысяч пользователей” по всей стране. Причиной там назвали технические меры Роскомнадзора, который в рамках борьбы с WhatsApp начал применять блокировку по “рукопожатию” (handshaking) TLS-сертификатов.

Представитель Яндекса заявил, что сбой был “краткосрочным”. По данным компании, работа всех сервисов была полностью восстановлена в течение нескольких часов.

Инцидент произошёл на фоне пятничного заявления Роскомнадзора о готовности заблокировать WhatsApp - мессенджер, которым, по данным Mediascope, ежедневно пользуются более 70 миллионов россиян.

Решение о блокировке было объявлено в пятницу вечером. Это обычная практика российского ведомства. Ранее, следуя установленной схеме, аналогичным образом ранее блокировались Facebook (4 марта 2022 года), Instagram (11 марта 2022 года), Telegram (13 апреля 2018 года) и YouTube (12 июля 2024 года).

Использование метода блокировки TLS-”рукопожатий” может приводить к массовым сбоям, поскольку эта технология является фундаментальной для обеспечения безопасности интернет-соединений.