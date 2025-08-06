Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска после проигранного многомиллионного дела

Опубликовано: 06.08.2025 08:22 , Обновлено: 06.08.2025

Акционеры Tesla подали в суд на компанию и её руководителя Илона Маска. Это случилось после того, как компания проиграла судебный процесс по аварии 2019 года с автомобилем Model S. На прошлой неделе суд присяжных во Флориде возложил вину за ДТП на систему автопилота Tesla, признав её неисправной, и обязал компанию Маска выплатить около 243 миллионов долларов пострадавшим.

Коллективный иск акционеры Tesla подали вечером 5 августа, после первого публичного испытания роботакси Tesla, которое состоялось в конце июня в родном городе компании Остине, штат Техас. Акционеры обвинили Маска в мошенничестве с ценными бумагами и сокрытии “существенного риска” того, что беспилотные транспортные средства компании, включая роботакси, могут представлять опасность.

В ходе испытаний было установлено, что транспортные средства на автопилоте превышали скорость, резко тормозили, наезжали на бордюры, выезжали на встречную полосу и высаживали пассажиров посреди многополосных дорог.

По данным агентства Reuters, цена акций компании Tesla упала на 6,1% за два торговых дня после объявления первых результатов тестирования, из-за чего компания потеряла порядка 68 млрд долларов от рыночной стоимости .

Маска и компанию-производителя электромобилей обвинили в неоднократном завышении эффективности и перспектив своей технологии автономного вождения, что привело к завышению финансовых перспектив и стоимости акций Tesla.

Акционеры усмотрели мошенничество в выступлении Маска во время телефонной конференции 22 апреля, на которой глава компании заверял, что Tesla планирует запустить роботакси в Остине уже в июне, а также в официальном заявлении Tesla, сделанном в тот же день, о том, что её подход к автономному вождению обеспечит “масштабируемое и безопасное развертывание роботакси в различных регионах и для различных вариантов использования”.

Сам Маск, который на сегодняшний день является самым богатым человеком в мире, публично заявил о том, что хочет к концу года предложить услугу роботакси половине населения США. Но для этого ему необходимо убедить регулирующие органы США и заверить общественность в безопасности своей технологии.

Проигранный на прошлой неделе судебный иск, как отмечает Reuters, стал ещё одним препятствием на пути к этой цели. Согласно решению суда присяжных от 1 августа, Tesla была признана ответственной на 33% за аварию 2019 года с участием её программного обеспечения для беспилотного вождения. В результате той аварии погибла 22-летняя женщина, один мужчина пострадал. Суд обязал Tesla выплатить пострадавшим около 243 миллионов долларов, однако в Tesla виновником аварии считают водителя и уже заявили, что планируют подать апелляцию.