Российские операторы стали блокировать интернет россиянам, ездившим за границу

Опубликовано: 10.11.2025 19:35 , Обновлено: 10.11.2025

Российские операторы связи начали массово ограничивать мобильный интернет и СМС-сообщения для российских же абонентов, вернувшихся из-за рубежа. Соответствующие уведомления уже получили некоторые пользователи «МегаФона» и «Билайна», которыми и поделились в соцсетях.

Согласно разосланным сообщениям, после возвращения в Россию абонентам временно ограничивают доступ к мобильному интернету и СМС. Этот так называемый «период охлаждения» длится до 24 часов.









В уведомлении «Билайна» говорится, что для восстановления доступа необходимо пройти верификацию по ссылке, которая придет после регистрации в сети оператора. Если верификация не будет пройдена, услуги автоматически возобновятся через сутки.

«МегаФон» в своем SMS информирует, что для снятия ограничения по возвращении абоненту придет сообщение для прохождения авторизации. При этом оба оператора подчеркивают, что голосовая связь, а также ряд важных онлайн-сервисов остаются доступными.

Данная мера, как сообщило Минцифры РФ, тестируется мобильными операторами для так называемой борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Украинские вооруженные силы в последнее время значительно усилили как частоту так и точность ударов по российским НПЗ и военным объектам. Однако, как блокировка СМС и интернета россиянам поможет в борьбе с ними, российские чиновники не объяснили.

Ранее аналогичный 24-часовой «период охлаждения» был введен для иностранных SIM-карт, попадающих в роуминг в России. С октября 2025 года это ограничение коснулось и абонентов белорусских операторов, приезжающих в РФ.

Так ранее белорусские операторы A1, МТС и life:) сообщили, что с 6 октября 2025 года все белорусы, чьи SIM-карты регистрируются в сетях российских операторов, автоматически лишаются мобильного интернета и возможности отправлять СМС на первые 24 часа. Ограничение снимается автоматически, но может быть возобновлено, если в течение трех дней после разблокировки не будет активности.

В своих обращениях компании извинились перед клиентами и отметили, что данные меры являются решением уполномоченных государственных органов России и обязательны к исполнению.