Жительница Могилёва поделилась проблемой покупки долларов: «Только старого образца». Что ответили в банке

Опубликовано: 18.03.2026 09:11 , Обновлено: 18.03.2026

Жительница Могилёва пожаловалась, что объехала несколько отделений Альфа-Банка в городе, чтобы снять со счета сбережения. Нюанс был в том, что она хотела сделать это в долларах, причем только купюрами нового образца.

По словам женщины, с этим возникли проблемы, так как в отделениях банка предлагали в основном купюры старого образца, что ее не устроило.

«Побывала во всех отделениях Альфа-Банка Могилёва и нашла только 3 купюры нового образца. У меня не получилось снять мои деньги со счета, потому что у них деньги только старого образца. Сотрудники Альфа-Банка говорят, что им выдают только купюры старого образца для продажи, а нового образца почти не сдают», — написала она в Threads.

В комментариях к ее сообщению пользователи соцсети не согласились, что нужно обязательно требовать новые купюры.

«Ну вы такие интересные. Доллар — валюта другого государства, мы их не печатаем. Границы закрыты, притока наличной валюты по официальным межбанковским каналам нет и не будет еще долго. Но всем нужны только доллары нового образца. Каким образом глобально банк должен вас ими обеспечить?», — задался вопросом один из них.

Кто-то же решил уточнить, зачем искать доллары именно нового образца: «А какая разница, какого образца деньги? Вы их эпоксидной смолой заливать будете и в рамочку?»

На что получил ответ: «Зачем мне старого образца? А если их отменят? Я не хочу покупать купюры, которые по 20 лет».

Ещё один из комментаторов поделился реальной проблемой, почему купюры старого образца не выгодны: «Деньги есть деньги. Прекрасно понимаю девушку, доллары старого образца во многих странах принимают по заниженному курсу, плюс ещё целый квест — найти обменник, который их примет».

И на самом деле, белорусские туристы столкнулись с тем, что в той же Армении купюры долларов старого образца принимают не все обменники. А те, что всё-таки соглашаются взять, устанавливают пониженный курс, где-то на 5% меньше.

Ещё одна подписчица пожаловалась, что Альфа-Банк сам не хочет принимать старые доллары. «Пока тут все хаят автора — я поддержу. Альфа-Банк торгует старыми, но принимать их же назад отказывается. Интересненько, конечно», — написала она.

Есть вопросы к старым купюрам и во время сделок с недвижимостью. “Особенно раздражает когда покупаешь недвижимость, и у всех условия: РАСЧЕТ ТОЛЬКО ДОЛЛАРАМИ НОВОГО ОБРАЗЦА! Я извиняюсь, их где взять то? Всегда тоже это вымораживало, с какого извините рожна я должна оббегать все банки, чтобы их найти, если, что старые что новые в обиходе!!! Еще и лица такие корчат когда им начинаешь объяснять что оба образца подлинные и в обороте!”, - написала о наболевшей проблеме ещё одна пользовательница Threads.

В дискуссию вступил и официальный аккаунт белорусского Альфа-Банка в Threads. Он заявил, что в банке не делят долларовые купюры на старого или нового образца.

«Купюры старого и нового образца являются равнозначными. Старого образца купюры (белые) находятся в обращении, принимаются и выдаются в кассах. Если в момент выдачи в кассе будут купюры нового образца (синие), то вам смогут их выдать», — [link href=“https://www.threads.com/@devochka_pro_remont/post/DV8utc7Dnbh?xmt=AQF0x4aLRiBPtrcMdIXUXFunpd4CETYaxNTcA81dh3iqUQPUwZWCwu6IFkRWnQzXTdX4KPM&slof=1” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] написал [/link] представитель банка.

Впрочем, один из комментаторов поделился лайфхаком, как всё-таки получить желаемые купюры нового образца. «Я заказываю снятие наличных и прошу купюры по 50 — всегда нового образца. Но ещё лучше — евро: прямо новенькие и номера подряд», — сообщил он.