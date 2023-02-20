Ярошевич рассказал, как погода и китайский Новый год повлияли на экономику Беларуси

Опубликовано: 20.02.2023 09:54 , Обновлено: 20.02.2023

Заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич в эфире гостелеканала «Беларусь 1» рассказал о работе экономики в январе 2023 года и как, по его мнению, китайский Новый год и погода на нее повлияли.

Промышленность, по его словам, «сработала на уровне 94,6% по результатам года, в январе — 95,9%». Он назвал этот рост «эффективным».

Чиновник похвалился, что по итогам января 2023 года прирост показали как электроника, машиностроение, производство электрооборудования.

Он также назвал отрасли, которые «не так хорошо работают» — транспорт и перевозки. «Объективными причинами» он назвал «секторальные ограничения».

Ярошевич заявил, что для экономики «январь — самый трудный месяц», потому что он зависит от России и Китая.

«В России это рождественские каникулы, которые почти полмесяца длятся. В Китае — китайский Новый год, все готовятся», — назвал такие причины замминистра.

Еще одним фактором, по его мнению, стала погода:

«Например, средняя температура января 2022 года была -2,1 градуса по Цельсию, а января этого года -0,7 градуса. Соответственно, энергетика сработала хуже. Но с другой стороны, опять же, если обращаться к эффективности, мы спалили меньше ресурсов, у нас больше лучше торговое сальдо. Ну а люди сэкономили на жировке, на отоплении».

«Трамплин для экономического рывка»

Напомним, в августе 2022 года Дмитрий Ярошевич рассказывал про готовый «трамплин для экономического рывка» в Беларуси за 5 месяцев.

«Выручка продолжает расти с темпами выше, чем себестоимость. Рентабельность продаж — 8,6% на максимуме за десять лет. Во многом благодаря этому чистая прибыль, которую предприятия могут направить на увеличение «оборотки» или в резервы, продолжает прирастать. Снижается долговая нагрузка — отношение долга к выручке немногим более 50% — это лучший показатель за последние шесть лет. Иными словами, повышение эффективности работы позволяет организациям формировать запас прочности, который должен стать трамплином для экономического рывка в оставшиеся пять месяцев года», — обещал заместитель министра экономики.