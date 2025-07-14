Японцы подняли курс Bitcoin до 120 000 долларов. Есть ли шанс на 135 000?

Опубликовано: 14.07.2025 09:25 , Обновлено: 14.07.2025

Крупнейшая криптовалюта в мире Bitcoin (BTC) достигла рекордной отметки в более чем 121 000 долларов на азиатских торгах в понедельник. Рост биткоина произошел после того, как японская компания Metaplanet заявила, что приобрела еще 797 биткоинов, чтобы довести свои активы до 16 352 монет (1 977 592 000 долларов).

На короткое время биткоин достиг даже рекордного уровня в $121 156,4.

Японская компания является пятым по величине корпоративным держателем биткоина, последнюю сделку она закрыла на курсе $117 451 за биткоин.

“Позитив инвесторов”

Криптовалюта пошла вверх ещё на прошлой неделе, чему способствовал сильный приток средств в ETF (Exchange-Traded Fund – биржевой инвестиционный фонд) и растущие надежды на более благоприятное для криптовалют регулирование в Соединенных Штатах.

Позитивные настроения инвесторов питались надеждами, что Палата представителей США обсудит несколько знаковых законопроектов о криптовалютах в ходе предстоящей “Недели криптовалют”. В случае их принятия в США может быть создана всеобъемлющая нормативная база, регулирующая стабильные монеты, хранение криптоактивов и более широкую цифровую финансовую экосистему.

Есть ли шанс на курс BTC в 135 000 долларов и выше?

Кстати, акции компаний, связанные с криптовалютой, повторили рост самой криптовалюты: майнеры, зарегистрированные на бирже в США, и акции, связанные с ETF, такие как Riot Platforms (NASDAQ:RIOT), Mara Holdings и Strategy (NASDAQ:MSTR), продемонстрировали заметный рост на прошлой неделе.

Накануне эксперты писали, что если BTC пробьет планку в 120 000 долларов, то его будет не остановить.

“Диапазон в $119 тыс. – $120 тыс. является основной зоной сопротивления, – заявил Нильс, соучредитель Web3 accelerator Ted Labs. – Если BTC пробьет отметку выше $120 тыс., откроется путь к $135 тыс.–$140 тыс. Но в случае отказа BTC может повторно протестировать $114 тыс.–$115 тыс. перед отскоком”.

Ранее Bank of America официально объявил биткоин самой эффективной валютой 2025 года, что стало исторической вехой на пути криптовалюты к массовому признанию в финансовой сфере, когда стало ясно, что Уолл-стрит больше не может игнорировать ее.

Российское государственное информационное агентство ТАСС взяло интервью у некоторых ведущих представителей криптоиндустрии. Ян Пинчук, заместитель руководителя отдела обменных операций криптобиржи Whitebird, заявил изданию, что биткоин может “достичь уровней от 130 000 до 150 000 долларов к концу года”.