«Яндекс Go» и Uber подняли тарифы в Минске. А в других городах?

Опубликовано: 19.05.2023 07:36 , Обновлено: 15.11.2024

С 19 мая «Яндекс Go» и Uber изменили тарифы на поездки по городу. Пока повышение стоимости коснулось только Минска, а в самой компании аргументировали это "оптимизацией тарифов" оптимизировать тарифы таким образом, чтобы, с одной стороны, частично компенсировать рост цен на приобретение и обслуживание автомобилей, а с другой, стоимость поездок оставалась по-прежнему доступной для пользователей.

Утром 19 мая пользователи «Яндекс Go» и Uber увидели на сайтах уже новые тарифы. Так, минимальная стоимость поездки по Минску по тарифу «Эконом» в «Яндекс Go» и по тарифу UberX теперь составляет 2,7 рубля (раньше - 2,5 рубля). В эту стоимость включены 3 минуты (раньше - 4 минуты) и 1,5 км пути. Стоимость передвижения далее по городу теперь составляет не более 0,45 рубля (на 5 копеек больше, чем до сих пор) за 1 км и не более 0,13 рубля за 1 минуту.

Выросли расценки и на следующий в ценовой категории тариф.Минимальная стоимость поездки по тарифу «Комфорт» в «Яндекс Go» и «Яндекс Go» и Select в Uber теперь составляет 3,38 рубля (ранее - 3,1 рубля). Далее стоимость за 1 км пути в Минске теперь придётся платить 0,56 рубля вместо 0,5 рубля.

Как пояснили в пресс-службе «Яндекс Go» изданию Onlíner, повышение тарифов должно “частично компенсировать рост цен на приобретение и обслуживание автомобилей”, при этом стоимость поездок для пользователей, по словам представителей компании, должна остаться по-прежнему доступной.

Средняя стоимость поездки вырастет на 3%

Согласно расчетам специалистов «Яндекс Go», средний чек за поездку подорожает на 3% - “с учетом динамического ценообразования”.

“За счет оптимизации тарифов ожидаем, что больше водителей станут выходить на линию, что приведет к повышению качества сервиса и сделает поездки для пользователей доступнее. Также в городах продолжают действовать наши мотивационные программы для партнеров и их водителей, которые позволяют увеличить доход от поездок”, - пояснили в компании.

В каких ещё городах вырастут тарифы на поездки в такси популярных у белорусов сервисов, в компании не уточнили, отметив лишь, что решение об “оптимизации тарифов” принималось “вместе с партнерами-перевозчиками в нескольких городах”.