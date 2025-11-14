Wildberries пообещала открыть 18 500 м² складов в Беларуси до конца года

Опубликовано: 14.11.2025 10:17 , Обновлено: 14.11.2025

Российский маркетплейс Wildberries отчитался о вводе в эксплуатацию нового сортировочного центра в окрестностях Минска. Он находится в агрогородке Хатежино.

Площадь нового объекта составила более 3,5 тыс. кв. метров. Как отмечается в пресс-релизе, на полную мощность он еще не вышел, но в перспективе сможет обрабатывать до 100 тысяч товаров в сутки.

«Мы все чаще отмечаем значительный рост объема товаров на складах и сортировочных центрах Беларуси. Это связано с активным приходом на Wildberries отечественных производителей, включая госпредприятия», – прокомментировал Денис Семенков, глава белорусского офиса компании.

По его словам, ввод новых помещений был запланирован заранее. «Это разгрузит действующие мощности и снизит логистические издержки наших партнеров», – подчеркнул Семенков.

Этот центр – лишь часть плана по расширению логистической сети Wildberries в Беларуси. До конца 2025 года компания пообещала открыть еще два объекта: в поселке Привольный (Минская область) площадью более 7 тыс. кв. м и в Бобруйске площадью около 8 тыс. кв. м.

Таким образом, с учетом уже открытого центра в Хатежино, Wildberries планирует ввести в Беларуси до конца года еще около 15 000 кв. метров складских помещений, а общая площадь новых складов составит более 18 500 кв. метров.