Wildberries начал раздачу "ягодок". Узнали, что с ними можно делать

Опубликовано: 05.08.2025 21:20 , Обновлено: 05.08.2025

В пресс-службе одной из крупнейших торговых площадок в интернете на просторах СНГ - российской Wildberries - сообщили о старте новой программы лояльности, которую назвали "Ягодки". Это созвучно с переводом названия самого сайта с английского: "Дикие ягоды".

В компании пообещали, что покупатели смогут получать кэшбэк за покупки на Wildberries.

“Ягодки начисляются за покупку товаров, отмеченных специальным знаком «Кешбэк». Тратить ягодки можно на покупку любых товаров на Wildberries по курсу 1 бонусный балл = 1 [российский] рубль”, - пояснили на торговой площадке.

В компании пообещали, что с помощью накопленных “ягодок” можно будет оплачивать до 99% стоимости последующих заказов. Но покупателям стоит помнить, что они хранятся год с даты начисления.

Также “ягодки” зачисляются на бонусный счет пользователя только спустя две недели после получения заказа. В компании пояснили, что это необходимо, чтобы они убедились, что товар точно подошел и “его не вернули”.

«Только за время пилотирования продавцы начислили покупателям более 10 млн Ягодок. Мы уже увидели большой интерес к проекту со стороны продавцов и покупателей, и рады объявить о запуске этого проекта для всех пользователей. Кешбэк сделает покупки на Wildberries еще приятнее и выгоднее. Его символ – Ягодки – добавит больше причастности нашему бренду, а сам процесс накопления кешбэка привнесет ощущение радости и игры», – рассказал руководитель коммерческих проектов Wildberries Иван Осипов.

Также в компании пообещали, что “ягодки” можно будет получать не только за покупки, но и “активности” в разных проектах Wildberries.

Когда новая программа лояльности заработает в Беларуси, на российской торговой площадке не уточнили.