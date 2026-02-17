ВВП Беларуси упал на 1,2% в январе, несмотря на рекорды в сельском хозяйстве

Опубликовано: 17.02.2026 11:23 , Обновлено: 17.02.2026

Экономика Беларуси в первый месяц 2026 года показала неожиданный и серьезный спад. Так, по первой оценке Белстата, валовой внутренний продукт (ВВП) в январе сократился на 1,2% в годовом выражении.

Такие цифры оказались неприятным сюрпризом в сравнении с итогами 2025 года, когда рост ВВП составил хоть и скромные, но все же положительные 1,3%.

Согласно данным Белстата, объем ВВП в январе 2026 года достиг 23,3 млрд белорусских рублей. Индекс-дефлятор (показатель, отражающий уровень инфляции всех произведенных товаров и услуг в экономике) при этом составил 109,9%.

Впрочем, падение ВВП произошло на фоне успехов в агропромышленном комплексе (АПК): сельское хозяйство продемонстрировало уверенный рост в цифрах Белстата.

Согласно данным Национального статистического комитета, производство продукции сельского хозяйства в январе 2026 года в хозяйствах всех категорий выросло на 3,5%, достигнув почти 1,94 млрд рублей.

При этом основным драйвером успехов стали крупные сельхозорганизации, где рост составил 3,8%.

Согласно данным Белстата, ключевые показатели животноводства, которое формирует основу экспорта белорусской «молочки», пошли вверх:

производство скота и птицы (в живом весе) выросло на 4,3% (до 160,3 тыс. тонн);

надои молока увеличились на 3,3% (до 768,3 тыс. тонн);

производство яиц прибавило символические 0,5% (313,7 млн штук).

В то же время заводы, напротив, продемонстрировали спад. По данным Белстата, в январе 2026 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 16,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 96,6% к уровню января 2025 года. Динамика по видам экономической деятельности оказалась разнонаправленной:

в горнодобывающей промышленности — 98,7%;

в обрабатывающей промышленности — 92,5%;

в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 117,5%;

в сфере водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 97,1%.

В связи с нерадостными результатами белорусской промышленности собрал у себя во Дворце Независимости чиновников из правительства: “Весь год в этой важнейшей сфере шел устойчиво замедляющийся тренд, во втором полугодии сработали с отрицательной динамикой 98,2%. Январь 2026 года - еще минус 3,4%. В сложной ситуации находится половина обрабатывающей промышленности”.

По словам Александра Лукашенко, на ключевом российском рынке только Минпром Беларуси не добрал в прошлом году $1 млрд. “Все его предприятия в красной зоне. Наблюдаем падение выпуска ключевых товаров”, - констатировал он.

Январское падение ВВП 2026 года ставит под вопрос достижение прогнозных показателей. Согласно Плану социально-экономического развития Беларуси на 2026 год, утвержденному Совмином (Советом Министров) и Президентом, предусматривается рост ВВП на 2,8%.