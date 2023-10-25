Всемирный банк назвал критерий, кого считает настоящими бедняками. Сколько это рублей в день?

📊 Анализ

Опубликовано: 25.10.2023 12:49 , Обновлено: 25.10.2023

Во Всемирном банке (ВБ) заявили, что около 700 миллионов человек во всем мире сегодня пытаются выжить менее чем на 2,15 доллара в день (6,88 рубля). Именно такой уровень заработка отделяет по-настоящему бедных людей от всех остальных.

[info_b]Таким образом, по международной классификации, белорусы, которые выживают на 200 рублей в месяц и ниже, могут считаться бедняками.

А вот по методике Белстата, чертой бедности считаются доходы ниже прожиточного минимума (БПМ). При этом БПМ для разных категорий белорусов разный, но выше, чем черта ВБ:

Согласно Белстату, во втором квартале 2023 года доля белорусов с уровнем ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума составила 3,6%. В городах таких людей – 2,9%, а на селе – 6,3%.

[/info_b]

Во Всемирном банке утверждают, что 700 миллионов человек не имеют достаточного дохода даже для удовлетворения своих самых элементарных потребностей. “Более половины из них - дети. Еще миллионы людей живут без надлежащего доступа к здравоохранению, образованию, жилью, воде или электричеству – они лишены не только основных потребностей, но и возможностей, надежды и элементарного достоинства”, - заявили во Всемирном банке.

“Сегодня мы находимся на критическом этапе борьбы с бедностью. Несмотря на десятилетия с трудом достигнутого прогресса в области развития, мир, свободный от нищеты, остается вне поля зрения”, - заявили в ВБ.

Во Всемирном банке отметили, что десять лет назад перспективы казались более позитивными. Мир пережил длительный период устойчивого сокращения масштабов глобальной крайней нищеты, начавшийся в начале 1990-х годов. В период с 1990 по 2013 год более миллиарда человек ушли от крайней нищеты. Уровень крайней бедности снизился с 37,8% до 11,7%.

Однако в 2020 году этот прогресс был внезапно остановлен. Несколько крупных пересекающихся кризисов - пандемия COVID–19, климатические потрясения, неожиданный конфликт и рост цен на продовольствие - привели к потере прогресса в течение трех лет в период с 2020 по 2022 год. Глобальный уровень бедности в настоящее время вернулся к уровню, существовавшему до пандемии во всем мире, но странам с низким уровнем дохода, которые пострадали больше всего, еще предстоит восстановиться.