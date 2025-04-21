"Вот где наши деньги" - Лукашенко нашёл белорусскую "альтернативу" нефтепереработке

Опубликовано: 21.04.2025 11:44 , Обновлено: 21.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля в ходе рабочей поездки в Витебскую область озвучил, какую сферу экономики считает перспективной с финансовой точки зрения. По его словам, у Беларуси есть "своё сырьё", которое "надо развивать". Как оказалось, речь идёт не о нефтепереработке, предприятия которой считаются флагманами белорусской экономики.

В таком ключе глава государства отозвался о деревообрабатывающей отрасли промышленности. В ходе нынешней рабочей поездки он посетил деревообрабатывающий участок №2 Оршанского лесхоза в агрогородке Копысь и, в числе прочего, заслушал доклад министра лесного хозяйства Александра Кулика.

Тот, как сообщили в Администрации президента, отчитался об улучшении финансовых показателей деревообрабатывающей отрасли. В частности, сообщил Кулик, на экспорт белорусская продукция уже поставляется на рынки 16 стран.

“Вот это говорит о том, где наши деньги и наша перспектива. Даже не в нефтепереработке. У нас своё сырьё, это надо развивать. И всё, что соответствует этому сырью”, - отреагировал на такой отчёт Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что привычные белорусам ели могут исчезнуть из южной и центральной частей страны в ближайшие 50-100 лет. Такой прогноз озвучил главный специалист управления лесного хозяйства Минлесхоза Александр Овсей. Виной всему, по его словам, глобальное потепление и связанные с ним изменения.

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