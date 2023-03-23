Во сколько обойдется школьный лагерь на весенних каникулах? В мэрии Минска рассказали про дневные и круглосуточные

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Опубликовано: 23.03.2023 10:36 , Обновлено: 23.03.2023

На следующей неделе у белорусских школьников начинаются весенние каникулы. Однако, по желанию родителей, и это время дети могут продолжить ходить в школу – в лагерь дневного пребывания. Первый зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко рассказала, сколько придется заплатить родителям за неделю в школьном лагере.

Работать школьные лагеря будет с 27 марта по 1 апреля, на базе учреждений общего среднего и дополнительного образования. Как ожидается, на весенних каникулах будет работать 250 лагерей и их будет посещать около 12 тысяч школьников, передает агентство “Минск-Новости”.

“Заявления со стороны родителей еще поступают, поэтому итоговое число будет выше”, – пояснила Людмила Борисенко. Она рассказала, что в школьных лагерях детей будут кормить три раза в день и организуют им спортивный и развлекательный досуг.

Большая часть стоимости путевки в школьный лагерь будет компенсирована государством: на каждого ребенка из бюджета выделяется по 27,3 рубля компенсации. Остальную сумму родителям придется доплатить из собственного кармана, при этом сумма будет отличаться в зависимости от возраста ребенка:

6,42 рубля - для детей в возрасте 6 - 10 лет;

9,96 рубля для детей в возрасте 11–13 лет;

13,32 рубля для детей в возрасте 14–17 лет.

При этом представительница Мингорисполкома не уточнила, имеется ли ввиду доплата за один день пребывания в лагере или за весь период с 27 марта по 1 апреля.

Сколько будет стоить круглосуточный лагерь на весенних каникулах?

Людмила Борисенко также рассказала, что во время весенних каникул родители могут отправить своих детей и в лагерях с круглосуточным пребыванием. Так, минских школьников готовы принять три загородных лагеря – “Дружба”, “Политехник” и “Горизонт”. По ее словам, за счет помощи из госбюджета стоимость путевки в загородный лагерь будет для родителей дешевле на 98 рублей.

Сколько стоит частный лагерь для школьников?

Отметим, что на время весенних каникул у родителей сегодня есть возможность отдать ребенка в частный лагерь. Стоимость одного дня в таком лагере сегодня колеблется от 45 до 100 рублей, в зависимости от возраста ребенка, режима пребывания в лагере и спектра предлагаемых развлечений. Портал family.by подготовил обзор самых необычных и интересных лагерей, в которые еще можно успеть записать ребенка, с подробными ценами и программой лагеря.