Власти пообещали выплатить 10 тыс. белорусов от 850 до 2 тыс. рублей. За что?

Опубликовано: 26.04.2023 09:45 , Обновлено: 26.04.2023

Власти Беларуси пообещали почти 10 тысячам белорусов выплатить единовременную материальную помощь. Ее размер составит от 850 до 2000 рублей. Это прописано в постановлении Совета министров.

Речь идет о выплатах ко Дню победы 9 мая. Матпомощь пообещали почти 10 тысячам человек — ветеранам и пострадавшим от последствий от Великой Отечественной войны.

Согласно документу Совмина, деньги будут выдавать с 26 апреля по 4 мая. На эти выплаты из республиканского бюджета решили направить около 10 миллионов белорусских рублей.

[info_b] Максимальную сумму в 2 тыс. рублей должны получить:

ветераны ВОВ;

инвалиды и участники ВОВ;

те, кто участвовал “в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года”;

те, кто разминировал территории и объекты после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах.

По 1,1 тысячи рублей пообещали людям, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, блокадникам, тем, кто строил военные базы, аэродромы, прифронтовые участки железных дорог и другое, а также работавшим на объектах ПВО.

По 850 рублей должны получить члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших и пропавших без вести в годы ВОВ, а также бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного содержания. А еще инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями во время войны либо с последствиями военных действий.

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К слову, в 2022 году матпомощь выплатили 11,8 тысячам человек, из них 1,1 тысячи непосредственных участников боевых действий.