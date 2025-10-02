Владелец сервиса продажи билетов kvitki.by подал на ликвидацию

Опубликовано: 02.10.2025 16:04 , Обновлено: 02.10.2025

Общество с ограниченной ответственностью "Квитки Бел", которое является собственником популярного в Беларуси сервиса по продаже билетов kvitki.by, подал на ликвидацию бизнеса. Об этом стало известно из данных Единого государственного регистра (ЕГР) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым управляет Министерство юстиции Беларуси.

Судя по выпискеиз Единого госрегистра, собственник компании сам подал заявление о ликвидации юридического лица, ещё 17 сентября этого года.

Датой официального начала процедуры ликвидации (прекращения деятельности) компании значится 30 сентября - 1 октября соответствующие изменения были официально внесены в регистр и теперь статус компании таков: “В процессе ликвидации”.

Судя по выписке из ЕГР, за компанией, зарегистрированной Минским горисполкомом ещё в 2010 году, не числится никакой задолженности по исполнительным документам. Сведений о несостоятельности или банкротстве юридического лица также в документах не значится.

На сайте самого сервиса эта информация никак не комментируется, а всех их соцсети удалены или закрыты ещё с конца августа.

В разделе новостей на сайте сервиса 19 сентября появилось обращение к зрителям следующего содержания:

“По техническим причинам, мы временно не реализуем билеты. Все билеты, приобретенные ранее, действительны! По всем вопросам, касающихся проведения мероприятий, вы можете обращаться к организатору, указанному на билете”.

Портал Office Life сообщал ранее, что сервис продажи билетов Kvitki.by 28 августа был недоступен почти сутки. Причиной тогда назвали “технический сбой”.

По данным издания, изначально сервис принадлежал литовскому ЗАО «Билетай ЛТ», а с июня 2016 года основные акционером стало частное эстонское акционерное общество «Балтик Тикет Холдингс» - крупнейший оператор по продаже билетов в странах Балтии. С 16 апреля 2024 года владельцем компании считается эстонская «БТХ Инвест», которая входит в группу компаний «Балтик Тикет Холдингс».