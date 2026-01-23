Вклад в 2026 году: что учитывать в меняющейся экономике

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Опубликовано: 23.01.2026 16:55 , Обновлено: 23.01.2026

С открытием вклада все кажется просто: положили деньги — ждете прибыль. На практике доходность давно перестала быть константой. На нее влияют инфляция, поведение валют, решения по ставкам и общий фон экономики. Поэтому, чтобы вклад действительно работал на вас, важно понимать, какие депозитные инструменты существуют и в каких условиях каждый из них показывает лучший результат.

Какие бывают вклады и чем они отличаются

В БелВЭБ доступны несколько категорий депозитов, каждая из которых решает свою задачу:

Вклады в белорусских рублях — это вариант для тех, кто хочет получить максимальную доходность. БелВЭБ предлагает безотзывные программы с фиксированной ставкой и ежемесячной капитализацией процентов, благодаря чему сумма растет быстрее. Средства нельзя снимать частично, но именно это позволяет получать более высокий процент. Вклад можно продлить автоматически через приложение — без визита в офис. Вклады в валюте — подходят тем, кто хочет защитить средства от курсовых колебаний. В БелВЭБ доступны депозиты в USD, EUR, RUB и CNY, в том числе безотзывные — с фиксированной ставкой и возможностью пополнения в первые несколько дней. Валютные депозиты традиционно менее доходны, но обеспечивают стабильность в периоды неопределенности. Онлайн-вклад — в банке БелВЭБ большинство депозитов можно оформить дистанционно — через приложение UP Online. Это быстрее, чем посещение офиса, а минимальные суммы при открытии онлайн ниже, чем при оформлении в отделении. Онлайн-оформление особенно удобно для краткосрочных стратегий или диверсификации нескольких вкладов. Отзывной вклад — это гибкий инструмент, позволяющий в любой момент полностью забрать средства. Он подходит тем, кто хочет сохранить доступ к деньгам без снижения доходности до нуля. Процент выплачивается ежемесячно, минимальный порог входа невысокий, а управление доступно онлайн. Основной минус — ставка ниже, чем у безотзывных аналогов.

Как выбрать вклад в условиях нестабильной экономики

1. Учитывайте инфляцию и ставку НБРБ

В периоды более высокой инфляции выгоднее срочные депозиты с фиксированной ставкой. Они защищают накопления от проседания покупательной способности. БелВЭБ, например, предлагает такие решения как в BYN, так и в иностранных валютах.

2. Смотрите на срок и возможность пополнения

Если вы планируете регулярно добавлять деньги, выбирайте продукты, которые позволяют пополнение в первые 7-30 дней. Если же цель — максимальная доходность, лучше открыть вклад в банке без частичного снятия. Такие депозиты обычно предлагают более высокие ставки и работают эффективнее на длинном горизонте.

3. Диверсифицируйте валюты

В условиях колебаний курсов имеет смысл распределять средства между несколькими валютами. Часть — в BYN ради доходности, часть — в USD или EUR ради стабильности. В БелВЭБ доступны решения сразу в четырех валютах, что упрощает стратегию распределения рисков.

4. Оценивайте доступность средств

Если деньги могут понадобиться в любой момент, выбирайте гибкие инструменты: отзывные или «до востребования». Если цель — накопление с гарантированной ставкой, лучше выбирать безотзывные депозиты с автопролонгацией.

На что обратить внимание перед оформлением