В Витебске запустили искусственный интеллект, который следит за работниками. Зачем?

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Опубликовано: 27.04.2023 14:57 , Обновлено: 27.04.2023

В министерстве энергетики Беларуси сообщили, что в Витебской области запустили некий "искусственный интеллект", который следит за нарушением работниками "Витебскоблгаз" правил безопасноси.

“Нейронная сеть анализирует изображение персонала с помощью стационарной камеры (мобильного приложения), определяет наличие и правильность ношения спецодежды, касок, спецобуви”, - сообщили в ведомстве.

По словам чиновников, если искусственный разум посчитает, что работник не надел одно из обязательных средств защиты или даже сделал это неправильно, то подаст сигнал.

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“Среднее время проверки при этом составляет до 15 секунд, а точность – до 99 %”, - похвалились в ведомстве.