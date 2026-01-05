В торговых сетях Минска заработал способ оплаты "Крок". Когда по всей Беларуси?

Опубликовано: 05.01.2026 11:43 , Обновлено: 05.01.2026

К кассам самообслуживания в магазинах белорусы уже привыкли и активно ими пользуются. И всё же они не перестают удивлять покупателей постоянным апгредом - то перестанут выдавать бумажные чеки по вашему желанию, то снимают возрастные ограничения на товары для взрослых по мановению карты лояльности, то вводят новые формы оплаты. Одна из них - оплата через сервис "Крок" по QR-коду - на днях заработала в двух столичных торговых сетях.

Новый способ оплаты - результат разработки Национального банка Беларуси, который начал внедрять собственную систему мгновенных платежей. Планируется, что в магазинах она будет работать через платёжный сервис “КРОК”, который финансовый регулятор презентовал как альтернативу уже действующим сервисам, например, “Оплати”.

Работать “Крок” будет на базе хорошо знакомой белорусам платежной системы ЕРИП. При этом для оплаты товаров через эту систему не нужно будет заводить специальную пластиковую карту - достаточно будет установить фирменное приложение и переводить через него деньги со своей банковской карты. Привязывать карту к счёту в приложении, как это происходит, к примеру, на популярных маркетплейсах, будет не нужно. Пополнить счёт в приложении можно будет не только переводом, но и через платёжные терминалы, передал портал sb.by.

Начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Антон Подрез пообещал, что для рядовых пользователей перевод денег через “Крок” торговым сетям будет “абсолютно бесплатным”.

Самих же юрлиц планируют мотивировать переходить на расчёты через этот сервис “привлекательной тарифной политикой”, повышением ликвидности и мгновенным зачисление средств - круглосуточным и круглогодичным. Подключиться к системе в будущем смогут как юрлица, так и индивидуальные предприниматели. Разработчики системы пообещали, что это “минимизирует риски и зависимости от внешних систем” для торговли.

Отметим, что пока система работает в тестовом режиме - в двух столичных торговых сетях, где под неё настроены выделенные кассы самообслуживания. С системой “Крок” сотрудничают пока только три белорусских банка - «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и банк «Дабрабыт», но уже через полгода (в 1 июля) к ней обязаны будут подключится все банки первой группы системно значимых банков страны.

Чёткие правила работы “Крока” в Беларуси ещё предстоит прописать правлению Нацбанка. Ожидается, что соответствующее постановление финансового регулятора будет опубликовано в феврале 2026 года. Можно ожидать, что после этого новая форма оплаты появится и в других торговых сетях по всей стране.