В TikTok показали, где в Беларуси купить отборную клубнику по 7 рублей. Но есть нюанс

🎥 Видео

Опубликовано: 09.07.2025 15:45 , Обновлено: 09.07.2025

Одна из пользовательниц видеоплатформы TikTok показала, где в Беларуси можно купить отборную клубнику по цене, в разы ниже магазинной - всего 7 рублей за килограмм. Покупатель может самостоятельно отобрать ягодку к ягодке, но, как водится, есть небольшой нюанс, который может отпугнуть некоторых любителей главной летней ягоды.

Если в магазинах цена на свежую белорусскую клубнику сейчас стартует от 25 рублей, а на столичных рынках даже на оптовых точках найти клубнику дешевле 10 рублей можно разве что на варенье, то цена, озвученная автором ролика может приятно удивить - 7 рублей за кило . Но чтобы её купить, придётся ягоду собрать самостоятельно, ведь речь о цене на самосбор клубники.

Эту практику не первый год активно используют белорусские фермеры, которые не справляются собственными силами со сбором урожая. Для сбора ягоды не только нанимают “дополнительные руки”, но и предлагают покупателям самостоятельно набрать себе клубники столько, сколько нужно. При этом покупатель может выбирать сам, какую ягоду класть в корзинку, а не полагаться на добросовестность продавца за прилавком.

Качеством клубники автор ролика осталась довольна. По её словам, чтобы набрать 3 ящика по 4-5 кило у неё с родными ушло не больше часа.

Впрочем, показанная автором ролика картинка некоторых зрителей отпугнула. Во-первых, клубника, которой засеяны гектары полей, судя по кадрам, прячется в густых зарослях сорняков. Некоторые комментаторы выразили опасения, что после такой “покупки” придётся “затариться” ещё и в аптеке - после укусов клещей, комаров и прочих насекомых.

“Зато без химии. Не обработана от сорняков. На земле. Экопродукт”, - возразила другая зрительница.

Новость Телеграф

Во-вторых, некоторые комментаторы отметили, что этот вариант подойдёт лишь для тех, кто живёт поблизости (в видео, в частности, показано хозяйство в Молодечненском районе Минщины), а если учесть затраты на дорогу или бензин, то итоговая стоимость клубники неизменно возрастёт.

“Бензин, дорога, ползанье раком жарой по зарослям травы… Нет, лучше на рынок”, - высказала своё мнение одна из зрительниц.

Кстати, на площадках с объявлениями можно найти и более выгодные предложения по самосбору ягод. Так, на фермерских полях в районе деревне Городок того же Молодечненского района предлагают собрать ягоду за 5 рублей за кило.

Ранее, как рассказывал Telegraf.news, в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии озвучили три ключевых аспекта, на которые рекомендовали обращать внимание белорусам при выборе главной ягоды сезона — клубники. Специалисты объяснили, какая ягода принесёт покупателю скорее вред, чем пользу, и кому вовсе лучше отказаться от покупки этой “витаминной бомбы”.

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