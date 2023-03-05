В Совмине решили ввести новый сбор с белорусских фирм в новый спецфонд - ФПБ

Опубликовано: 05.03.2023 15:42 , Обновлено: 05.03.2023

В пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) сообщили, что Совмин поддержал их предложение и подготовил проект указа по созданию нового спефонда, который будет использоваться для выплаты задолженности по зарплатам предприятий-банкротов.

“Мы анализировали опыт по решению этой проблемы в других государствах. И на основе этого предложили создать специальный страховой фонд, который бы погашал задолженность по заработной плате работникам организаций-банкротов. Правительством наше предложение поддержано и на сегодняшний день уже разработан соответствующий проект указа”, - сообщили там.

Там уточнили, что новым законом будет введено новое “обязательное страхование ответственности нанимателей от невыплаты заработной платы при банкротстве организаций”. Чиновники и функционеры ФПБ хотят, чтобы средства, накопленные в этом фонде, шли на погашение задолженностей по зарплатам, просроченным до 3 месяцев. Также из этого фонда будут выделены средства и для погашения задолженности по обязательным страховым взносам на пенсионное обеспечение в ФСЗН.

В ФПБ не уточнили, все ли фирмы, предприяти и организации в Беларуси будут перечислять в новый государственный фонд средства. И самое главное, в каком объеме.

Зато рассказали, что проблема с неплатежами по зарплатам в фирмах-банкротах с каждым годом, на самом деле, снижается.