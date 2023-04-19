В Совмине рассказали, сколько выделят МЧС на лодки и беспилотники
Министерству по чрезвычайным ситуациям Беларуси из госбюджета выделят почти миллион рублей на закупку лодок и беспилотников. Соответствующее постановление Совета министров премьер-министр Роман Головченко подписал 17 апреля.
Согласно документу, опубликованному 19 апреля на Национальном правовом портале, в общей сложности будет выделено 940 тыс. рублей. Из возьмут из республиканского бюджета на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.
На выделенные средства планируется закупить следующую технику:
- 32 лодки;
- 28 лодочных моторов;
- 24 лафета (прицепа) для транспортировки лодок;
- 23 беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа.
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