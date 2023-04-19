В Совмине рассказали, сколько выделят МЧС на лодки и беспилотники

Опубликовано: 19.04.2023 09:55 , Обновлено: 19.04.2023

Министерству по чрезвычайным ситуациям Беларуси из госбюджета выделят почти миллион рублей на закупку лодок и беспилотников. Соответствующее постановление Совета министров премьер-министр Роман Головченко подписал 17 апреля.

Согласно документу, опубликованному 19 апреля на Национальном правовом портале, в общей сложности будет выделено 940 тыс. рублей. Из возьмут из республиканского бюджета на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

На выделенные средства планируется закупить следующую технику: