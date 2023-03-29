В Совмине предложили ввести повышенную пошлину при получении номеров на машину. Кого коснется?
Совет министров Беларуси предложил с 1 января 2024 года повысить госпошлину за регистрацию транспортных средств и выдачу регистрационных знаков. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Палаты представителей и опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Впрочем, действовать повышенная ставка госпошлины будет не для всех автомобилистов, а лишь для отдельных категорий.
Белорусские законодатели предложили прописать в Налоговом кодексе отдельную ставку госпошлины при регистрации транспортных средств дипломатических представительств и брать с дипломатов в два раза больше обычного.
Сейчас они оплачивают регистрацию своих транспортных средств на общих основаниях: пошлина за госрегистрацию с выдачей регистрационных знаков составляет 2 базовых величины (на сегодня это 74 рубля) для автомобилей и 1 базовую величину (на сегодня - 37 рублей) — для мотоциклов, мопедов, прицепов и полуприцепов. За выдачу свидетельства о регистрации в настоящее время взимается пошлина в размере 1 базовой величины.
Согласно законопроекту, в случае принятия предложенных изменений в Налоговый кодекс за регистрацию с выдачей регистрационных знаков будет введена повышенная пошлина, равная 4 базовым величинам (на сегодня - 148 рублей). По такой ставке придется платить за транспортные средства:
- дипломатического представительства,
- консульского учреждения,
- иного официального представительства иностранного государства,
- представительства или органа международной организации, межгосударственного образования
- сотрудника дипломатического представительства, консульского учреждения, иного официального представительства иностранного государства, представительства либо органа международной организации, межгосударственного образования, аккредитованного в Беларуси в установленном порядке, а также члена его семьи,
- почетного консула иностранного государства, аккредитованного в Беларуси в установленном порядке.